التويجري تأهل للمرحلة الثانية لمنصب مدير «التجارة العالمية»

مال وأعمال

تأهل المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية للمرحلة الثانية من الانتخابات على المنصب.

وتأهل التويجري للمرحلة الثانية برفقة مرشحي بريطانيا ونيجيريا وكينيا وكوريا الجنوبية، فيما خرج مرشحو كل من مصر والمكسيك ومولدوفا.

وسيخوض المرشحون الخمسة الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة، والتي من المقرر ان تبدأ يوم الخميس المقبل 24 سبتمبر وتستمر حتى 6 اكتوبر.

وفي المرحلة الثانية، سيتم استبعاد ثلاثة من المرشحين الخمسة، ليتأهل اثنان فقط لخوض المرحلة الثالثة والأخيرة.

ومن المتوقع اختيار المدير العام الجديد للمنظمة في اوائل نوفمبر.

وحسب البيانات المتاحة على «أرقام»، اعلنت المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي، ترشيح المستشار في الديوان الملكي «محمد بن مزيد التويجري»، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وفي بيان ترشحه امام المجلس العمومي للمنظمة، قال التويجري ان المنظمة باتت شبه مشلولة بسبب الحرب التجارية وتحتاج الى مدير عام غير منحاز.

وأضاف انه يتطلع الى قيادة المنظمة وتنفيذ اصلاحات بالتوافق مع جميع الأعضاء، مؤكدا ان اعادة الثقة في المنظمة يجب ان تكون على رأس اولويات المدير العام القادم.

