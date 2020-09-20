الخمر.. والفساد

آراء

عندما تكثر الأزمات وتتضخم نتائجها نرى نتائج غير متوقعة، ويحكي لنا التاريخ ان قيصر الرومان عندما هددت تلك الأزمات شعبه بمجاعة بنى لهم حلبة مصارعة ضخمة «الكوليزيوم» حتى يوجههم ويحجب عنهم مشاكلهم الحقيقية، التاريخ لم يتغير كثيرا فحتى دوريات كرة القدم اصبحت تلعب اليوم نفس الدور، فعندما تكثر المشاكل والأزمات تجد الحكومات دائما حلا بتوجيه انظار الشعب الى شيء آخر.

وبعد تداول وسائل التواصل وتكرار تناقل كلمة (الديرة.. ناشفة) جاءت جريدة السياسة وبصورة واضحة بصفحتها الأولى لتعلن ان زجاجة (الريد ليبل) اللي سعرها ديناران وصل الى مئة وأربعين دينارا والمحلي وصل عشرة دنانير.. وأوضحت ان نتائج هذا الفعل ترتب عليها من بداية الأزمة الى الآن فقط (378) شخصاً وافتهم المنية نتيجة تعاطي المخدرات و(1844) ادينوا بقضايا جلب وتعاطي وحيازة مخدرات، هذا بخلاف من لم يتم القبض عليهم، وانتشرت تجارة المصنَّع محلياً عالية الخطورة مثل (الكيميكال والشبو) والخمور المصنعة باعتبارها بدائل في تغطية طلبات الاستهلاك التي كانت تغطى بالخمور المهربة، وانتشر بين الشباب والشابات تعاطي المؤثرات العقلية بمختلف مسمياتها.. او عقار (ليريكا) المخصص للصرع، حيث وصل الشريط الى ثلاثين دينارا.

كل هذا جعل الآلاف من المواطنين خاصةً ابناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة الذين يستهلكون الخمور بحالة ذعر على انفسهم.. وعلى ابنائهم الذين بلا شك اتجهوا الى البدائل القاتلة وهي الخمور المحلية.. والمخدرات لاستحالة قدرتهم على شراء الخمور الأصلية والتي ارتفعت اسعارها بصورة خيالية.. حيث اصبح الموت والأمراض الخطيرة محل توقعهم المستمر وقلقهم الدائم.. نظراً لتسارع وكثرة حالات الوفاة والاصابات الخطيرة المتعددة آخرها وفاة خمسة شباب في الجهراء واصابة اثنين بالعمى.

وان كانت مكافحة المخدرات والتوعية بأضرار الخمور هو مطلب ديني وقانوني وأخلاقي واجتماعي، وان تركها بدون تنظيم يؤثر على هيبة الدولة والقانون لما لها من آثار كارثية على الأفراد والمجتمع.

لكن السؤال الأهم: من يقوم بجلب الخمور والمخدرات؟ وتحت اي غطاء تدخل البلد؟ ومن يستفيذ منها؟ ومن يملك الوسائل لتحريك السوق السوداء؟ وما هي طرق الجلب والتخزين والتوزيع؟

نحن اليوم نحتاج الى الاجابة عن تلك الأسئلة، لمعرفة المصدر او المصادر والمستفيدين الأوائل، اما غيرهم فمجرد موزعين او مستهلكين، ومن هم وراء انفجار هذه الأزمة وظهورها على السطح بشكل مخيف.. مع كل ازمة سياسية او قانونية تتعلق بجرائم الفساد على مختلف انواعها ومسمياتها.. وهل هناك ارتباط ؟؟ اسئلة مهمة الاجابة عليها قد تساعد في انقاذ كثير من الأرواح وتصلح حال العديد من الشباب والأُسَر.

والله من وراء القصد،،،

