وهم الضعف العربي

آراء

يبدو أن من يقود العالم اليوم له خطة مدروسة بترسيخ شعور الضعف عندنا نحن العرب، حتى تغلغل هذا الشعور ليصنع في أعماق أجيالنا غيمة سوداء غطت على جذورنا المتأصلة عبر تاريخ طويل وعطلت قيمنا المستمدة من عروبتنا وديننا الحنيف، وأصبحنا فقراء ونحن من يملك من الثروات الطبيعية والتي تقلب موازين الاقتصاد العالمي، وأصبحنا قلة ونحن من يصل تعدادنا قرابة 377 مليون نسمة، وضاقت الأرض بنا ونحن من تمتد مساحة أرضنا العربية قرابة 13.4 مليون كم2.

إن مداركنا ضاعت فقربنا عدونا ومشينا وراء كلامه ونفذنا مخططاته حتى وصلت بنا الحال بالاقتناع التام بأن لا مستقبل لنا وبأن وجودنا مرهون برضا هؤلاء علينا، ونجح أعداؤنا في بلورة هذا الضعف واستطاعوا رسم ملامح مشوهة للمفهوم العربي ونسينا المصير المشترك وهتاف «تحيا الأمة العربية» وتدهورت العلاقات وزاد الشقاق، وبشكل مبرمج تم زراعة بذور الخصام والتي قطفت الشعوب ثمارها، وعلت أصوات أهل الفتن لتزداد الضغينة والكراهية بيننا، ليتفكك الوطن العربي ويصبح كل بلد منعزلاً بنفسه وكأنه يتيم بلا أهل وأصول ولا تاريخ، واليوم للأسف أصبح الجواز الأجنبي أكثر تقديراً واحتراماً عندنا من العربي.

نأخذ نفساً عميقاً

نحن من قال فينا رب العزة «كنتم خير أمة» ونحن من وصفنا ديننا الحنيف «إنما المؤمنون إخوة» ونحن من جعلنا الله «أمة وسطا» ، ونحن من قال فينا رسولنا الكريم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، ولن تكفي السطور لسرد مكانة أمتنا العربية الإسلامية، فمتى نستوعب نحن العرب بأن الله هو نعم المولى ونعم النصير، ومتى نعرف صديقنا من عدونا ومتى نستشعر قوتنا وإمكاناتنا، ومتى نتحرر من الوهم الذي جعلنا نخضع لمن هم أدنى ونستسلم لمن يسعى إلى زوالنا.

