«4» التفويض الإداري

آراء

التفويض الإداري هو نقل جزء من مهام وصلاحيات الرئيس (المفوِّض) إلى المرؤوس (المفوَّض إليه) دون التّخلي عن المسؤولية أو النتائج المترتبة على هذا النقل بأي شكل من الأشكال. وبذلك يكون المفوّض هو المسؤول الأول عن المهمة التي فوّضها إلى المفوّض إليه. كما يعتبر التفويض من صلاحيات المديرين على مستوى الإدارة العليا والمتوسطة والتنفيذية.

والجدير بالذكر أن هناك تفويضا للنشاط والذي يكون تحت إشراف المفوِّض وهو المسؤول عن هذا النشاط، كما أن هناك تفويضا للنشاط مع التمتع بجزء من السلطة للقيام بهذا النشاط، أي يتحمل المفوَّض إليه جزءا من المسؤولية، مع بقاء كامل المسؤولية على المفوِّض.

تكمن الأهمية الإدارية للتفويض من خلال النقاط التالية:

أولاً: إدارة الوقت: إفساح المجال لتفرغ المسؤول للقيام بعمليات إدارية إبداعية كالتخطيط والتطوير بعد توفير الوقت الذي كان سيقضيه في المهام المفوّضة.

ثانياً: زيادة الإنتاجية: بذل جهد المسؤول في المهام الأكثر أهمية يعمل على زيادة كفاءة هذا المسؤول وبالتالي زيادة الإنتاجية في منظومة العمل.

ثالثاً: زيادة الثقة: تفويض الآخرين يعمل على زيادة الثقة بين الرئيس والمرؤوسين مما يؤدي إلى تحفيزهم لإثبات هذه الثقة، كما أنّ شعورهم بالرضا والانتماء لهذه المنظومة يؤدي إلى عملهم بكل جد واقتدار، وبالتالي بقاؤهم في المنظومة وعدم تركها لأي سبب من الأسباب.

رابعاً: تنمية المهارات: التفويض يؤدي إلى كسب مهارات جديدة وزيادة الخبرة العملية، والدخول في جو من التحديات التي تؤدي إلى استخراج كل إمكانات الموظف ليضعها في خدمة منظومة العمل.

خامساً: تقييم المستويات: عملية التفويض تتيح الفرصة للمسؤول لتقييم مستويات أداء وإمكانات أعضاء فريق العمل في المنظومة في عدة أوضاع حتى يكون التقييم شاملًا، وهذا يساعد على إتاحة الفرصة لترقية الموظفين إلى مستويات أعلى بعد أدائهم بنجاح للمهام المفوّّضة إليهم.

سادساً: تحقيق السيطرة: متابعة الإدارة باستمرار للمفوَّض إليهم المهام بجميع مستوياتهم يمنحها سلطة التركيز على النتائج، ما يؤدي إلى تقييم الأداء بشكل أدق، وتحقيق السيطرة على المنظومة بشكل أكبر.

يجب مراعاة عدة أمور عند القيام بالتفويض منها:

1- أن يكون هذا التفويض إيجابيا لرفع وزيادة قدرات الموظفين.

2- أن لا يكون سلبيا بإشغال الموظفين بمهام لا تتوافق مع قدراتهم.

3- اختيار الموظف القادر على أداء المهمة وتقديم الدعم والتوجيه له مع الشرح التفصيلي للمهمة ووضع معايير محددة للأداء وتحديد الموارد البشرية المتاحة، ومتابعة النتائج المتوقعة، دون التدخل في تفاصيل تنفيذ المهمة.

4- تقديم الشكر وتحفيز الموظف المفوَّض إليه تلك المهمة.

أمّا الأمور التي يجب فيها وقف التفويض نذكر منها:

أولاً: اذا كانت المهام جزءا من صلاحيات الإدارة العليا، التي يجب أن يتم عملها من قبل الإدارة نفسها.

ثانياً: عدم وجود من يستطيع القيام بالمهام المراد تفويضها.

ثالثاً: اذا كان المفوَّض إليهم مشغولين بمهام كثيرة أخرى.

رابعاً: نقص الثقة بين العاملين مّا يؤدي إلى سوء التفويض.

أخيراً وليس آخرا؛ يُعتبر التفويض من أهم الاستراتيجيات في الإدارة الحديثة والقيادة الإبداعية التي تُحدث فرقًا كبيراً على مستوى الإدارة الفعّالة، بعيداً عن حبّ التّسلط والمركزية والتّفرد بالصّلاحيات وعدم مشاركة الآخرين بالقرارات.

والله ولي التوفيق

