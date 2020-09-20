الغش ينزع بركة الرزق

آراء

يسعى الانسان دائما الى كسب لقمة عيشه وتوفير حوائج أسرته بجد واجتهاد وعناء وتعب في الغالب ويتفاوت هذا العناء من شخص الى آخر طوال مسيرة الحياة وكل انسان يسعى حسب استطاعته. ولكن هناك من يشوه هذه الصورة الجميلة في طلب الرزق حيث يصر البعض على أن يجلب رزقه ولقمة عيش أسرته بطرق غير مشروعة وملتوية في بعض الأحيان ونذكر أحد الأمثلة الصادمة على ذلك وهو أن بعض الباعة المتجولين أو الذين يتواجدون في الأسواق الشعبية وهم عادة من الطبقة الفقيرة الكادحة في الأعم الأغلب وتراهم يبيعون بضاعتهم تحت حرارة الشمس الملتهبة في الصيف أو في فصل الشتاء في أيام البرد القارس. ولهذا الأمر تجد شريحة من الناس تتعاطف معهم بسبب صعوبة عملهم في مثل هذه الأجواء القاسية ولكن للأسف مع كل هذه المعاناة الكبيرة تجد البعض منهم يغش في البيع ويطفف في الأوزان أو يدلس في جودة البضاعة بأن يعرض البضاعة الجيدة أمام المشتري ويعطيه من البضاعة السيئة من مكان آخر بطريقة لا يشعر بها الزبون الذي وضع ثقته في هذا البائع وهو متعشم فيه الطيبة والاخلاص مع هذا العمل الشاق وبعد ما رأى منه من ابتسامة عريضة وما سمع منه من كلام معسول يسارع بأخذ ما اشتراه منه دون أن يعاينه ثقة به ولكن بعد تنزيل الأغراض في منزله ينكشف له المستور وانه وقع في شرك حبال البائع وتعرض لعملية غش مقيتة مغلفة بطيبة كاذبة. ما يجعل المشتري يعيد حساباته في قادم الأيام مع مثل هذه العينات من الباعة فاقدي الضمير والوازع الديني.

