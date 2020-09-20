العراق: التعديلات الدستورية شملت صلاحيات الرئيس

عربيات ودوليات

أعلنت الرئاسة العراقية أن مقترحات التعديلات الدستورية شملت صلاحيات الرئيس نفسه مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت تشكيل الكتلة الفائزة بالانتخابات. أتى ذلك في بيان رسمي أكدت فيه أيضاً أن نتائج الحملة على السلاح غير الشرعي في البصرة ممتازة مشددة على ضرورة وضع خطط للسيطرة على السلاح المنتشر.

من جهته قال الرئيس العراقي برهم صالح امس إنه يسعى لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون على أعلى المستويات مؤكدا أنه لا تراجع عن محاسبة الفاسدين وأضاف صالح خلال المؤتمر الدولي 12 لمناهضة العنف ضد المرأة في بغداد أن «عملية الإصلاح تتطلب توفير المناخ السياسي والمساند لذلك عبر اجراء انتخابات مبكرة بعيدة عن سطوة السلاح، والتلاعب، ليقرر الشعب مستقبله بنفسه».

وينظم المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة «تيار الحكمة» (19 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعداً) وأردف صالح «امامنا الكثير من التحديات ولا مجال عن التراجع في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لجهود إعادة بناء دولة مكتملة قادرة على خدمة المواطنين».

من جهته دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة له خلال ذات مؤتمر رئاستي الجمهورية والبرلمان إلى «الانتهاء من قانون الانتخابات» وقال الكاظمي «أتمنى على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، أن يساهموا بإرسال قانون الانتخابات لكي نبدأ بعملية الانتخابات المبكرة». ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في يونيو المقبل. وأضاف الكاظمي أنه «سيتم قريبا تنشيط المجلس الاعلى للمرأة، وسيكون برئاستي بهدف إنصاف المرأة العراقية».

بدوره دعا زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر إلى «تشكيل قائمتين في المرحلة القادمة إحداهما تتولى تشكيل الحكومة، والثانية تتولى دور المعارضة» وقال «نريد في المرحلة القادمة حكومة مشاركة لا حكومة شراكة، والحل الذي نراه مناسبا، تشكيل ثنائية وطنية على شكل قائمتين وطنيتين كبيرتين من الشمال إلى الجنوب، إحداهما تشكل الحكومة والأخرى تنهض بدور المعارضة».

