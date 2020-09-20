«شلل الأطفال» يهدد اليمن

عربيات ودوليات

عدن- الوكالات: حذر مسؤول حكومي يمني، امس من عودة ظهور مرض شلل الأطفال في اليمن بعد 14 عاماً من الإعلان عن خلو البلاد منه. وقال الوكيل المساعد لوزارة الصحة اليمنية، عبدالرقيب الحيدري، عبر حسابه على «تويتر» إن «مرض شلل الأطفال عاود الظهور في كل من محافظتي صعدة وحجة»، مضيفاً أن «الحوثيين منعوا لقاح شلل الأطفال عن المحافظتين لمرات عديدة». كما اعتبر الحيدري معاودة ظهور المرض تحدياً جديداً لليمن، محملاً ميليشيات الحوثي المسؤولية داعياً المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير».

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، أحمد المنظري، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، عن موجات تفشي لمرض شلل الأطفال في اليمن. وقال البيان إن «حالات وباء شلل الأطفال المتحور التي تم تأكيدها أخيراً في اليمن والسودان هي من عواقب تدني مستويات المناعة المتزايد بين الأطفال»، مضيفاً أن «كل موجة من تفشي المرض أدت إلى إصابة الأطفال بالشلل في المناطق التي كان من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، تزويدهم فيها باللقاح الروتيني أو التكميلي ضد شلل الأطفال، وحرمانهم منه لفترات زمنية طويلة».كما أوضح أن «الحالات في اليمن تتجمع في محافظة صعدة شمال غربي البلاد، والتي تعاني من مستويات منخفضة للغاية من حيث التلقيح الروتيني»، مشيراً إلى أن «برنامج القضاء على شلل الأطفال لم يصلها منذ أكثر من عامين».

