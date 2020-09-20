فرنسا تطالب ساسة لبنان بتشكيل الحكومة «فورا»

عربيات ودوليات

باريس- بيروت- الوكالات: اكدت وزارة الخارجية الفرنسية، انه ينبغي على القوى السياسية اللبنانية الاضطلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى أديب. بينما اعلن الجيش اللبناني إنه عثر على 1.3 طن من المفرقعات، في مرفأ بيروت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، في إفادة صحافية يومية «في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة غير مسبوقة فإن فرنسا تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في أول سبتمبر وفقا للإطار الزمني المعلن». وأضافت «نحث كل القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة دون تأخير على التشكيلة (التي رشحها) مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبناني». وتضغط فرنسا على الزعماء الطائفيين المنقسمين في لبنان لتشكيل الحكومة سريعاً والشروع في تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. لكن موعد 15 سبتمبر النهائي الذي وعد السياسيون باريس بتشكيل الحكومة بحلوله انقضى بالفعل، وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن أديب قد يتنحى عن المهمة. يذكر أن عملية تشكيل الحكومة تعثرت في ظل إصرار حزب الله وحركة « امل على الحصول على وزارة المالية، فيما أفادت مصادر سياسية بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بات أكثر إصرارا على تسمية وزير المالية بعد أن فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على كبير مساعديه بتهمة الفساد وتمكين حزب الله.

الى ذلك قال الجيش اللبناني إنه عثر على 1.3 طن من المفرقعات، أثناء بحث في مرفأ بيروت الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيء لكمية كبيرة من المواد الكيماوية. وقال الجيش اللبناني، في بيان على موقعه الإلكتروني «في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت، تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات، موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر». وأضاف «وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها» .ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس المرفأ وجزءا من وسط بيروت، وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا.

وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، في ظروف سيئة منذ سنوات.

