مصر لم ترد على طلب تركيا بشأن عقد لقاء أمني

عربيات ودوليات

بالتزامن مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استعداد بلاده للحوار مع القاهرة، أفادت مصادر خاصة لقناة العربية»، أن مصر لم ترد على طلب أنقرة بعقد لقاء أمني رفيع المستوى بسبب تدخلاتها الإقليمية.

وكشفت أن أنقرة أرسلت برقية إلى مصر طالبت فيها أن يكون هناك لقاء بين مسؤولين أمنيين بين البلدين. كما طالبت الاستخبارات التركية أن يكون هناك تنسيق مع القاهرة بشأن ملف غاز المتوسط فقط. وأوضحت أن الرفض المصري، جاء بسبب تحفظ القاهرة على التوغل التركي في ليبيا وعدد من الدول العربية وملفات خاصة بالإخوان. وقالت المصادر إن تركيا تعمل على محاولة أن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع القاهرة من خلال المسؤولين الأمنيين الأتراك، مشيرة إلى أن الاستخبارات التركية تتولى هذا الملف. كما أشارت إلى أن تركيا طالبت أكثر من مرة بعقد لقاء تشاوري مع مسؤولين أمنيين مصريين. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الجمعة، استعداد بلاده للحوار مع مصر. وقال في تصريحات للصحافيين في اسطنبول: «لا مانع لدينا من الحوار مع مصر، وأضاف: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا».

