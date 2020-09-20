رحيل روث غينسبورغ.. «أيقونة الحقوق» الأميركية

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واشنطن - الوكالات: تركت وفاة روث غينسبورغ القاضية بالمحكمة العليا، الولايات المتحدة في حالة ترقب لما سيقرره الرئيس دونالد ترامب خلال الساعات القادمة حول شغل هذا المنصب الشاغر ما زاد من سخونة السجال الانتخابي قبيل اقل من 50 يوما على موعد الانتخابات الرئاسية. ورحلت غينسبورغ مساء الجمعة وهي في منزلها بالعاصمة واشنطن، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، وذلك عن عمر ناهز 87 عاما. وقبل ايام فقط من وفاتها، ومع تضاؤل املها في الحياة، تلت على حفيدتها كلارا سبيرا بيانا جاء فيه «أمنيتي الأهم الا يتم استبدال موقعي في المحكمة العليا حتى يتم تنصيب رئيس جديد للبلاد».

وكانت غينسبورغ التي عينها الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1993 من اشد المدافعين عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بالاضافة الى قضايا اخرى ليبرالية مثل زواج المثليين وحق الاجهاض والتشدد في موضوع حق حمل السلاح. وكانت غينسبورغ اكبر القضاة سناً وثاني امرأة على الاطلاق تشغل منصب قاض في المحكمة العليا، حيث خدمت لمدة 27 عاما.

ولدت غينسبورغ لأبوين يهوديين مهاجرين في بروكلين بمدينة نيويورك عام 1933، ودرست في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث كانت واحدة من تسع نساء فقط في فصل من حوالي 500 رجل. ولم تتلق غينسبورغ اي عرض عمل بعد التخرج على الرغم من انها احتلت المرتبة الأولى في فصلها. لكنها استمرت في العمل في وظائف مختلفة في مهنة المحاماة طوال الستينيات وما بعدها.

وفي عام 1972، شاركت غينسبورغ في تأسيس مشروع حقوق المرأة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ثم اصبحت اول استاذة ثابتة في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا وفي عام 1980 تم ترشيح غينسبورغ الى محكمة استئناف الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا كجزء من جهود الرئيس السابق جيمي كارتر لتنويع المحاكم الفيدرالية. وعلى الرغم من ان غينسبورغ كانت تُصوَّر في كثير من الأحيان على انها ليبرالية متشددة، الا ان ايامها في محكمة الاستئناف اتسمت بالاعتدال وعُيّنت غينسبورغ في المحكمة العليا من قبل الرئيس السابق بيل كلينتون في عام 1993 لتصبح الثانية فقط من بين اربع قاضيات يتم قبولهن في المحكمة. وقرب نهاية حياتها اصبحت غينسبورغ ايقونة وطنية وأطلق جيش معجبيها عليها لقب «آر بي جي» في اشارة الى مغني الراب الراحل «ذي نوتوريس بيغ» وقدمت تلك المقارنة غينسبورغ الى جيل جديد من النسويات الشابات، ما جعلها ايقونة جماهيرية. والى جانب رسائل التعازي والاشادة بسجلها الحافل خلال 27 عاما في المحكمة العليا، اثار رحيل غينسبورغ جدلا بشأن اختلال التوازن داخل المحكمة العليا لصالح الجمهوريين حيث باتت تضم 5 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين. ومن المتوقع ان يهيمن المحافظون على المحكمة مع وفاة غينسبورغ، واحتمالات تقاعد القاضي ستيفن برير البالغ 82 عاما من العمر، وكلاهما اختاره الرئيس الديموقراطي كلينتون.

