بريطانيا وفرنسا وألمانيا: لا عودة لعقوبات إيران

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نيويورك - طهران - الوكالات: ابلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي ان اعفاء ايران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر بعد 20 سبتمبر الحالي، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة انه ينبغي اعادة فرض كل العقوبات فيه. وفي رسالة لمجلس الأمن الدولي قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران ان اي قرار او اجراء لاعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة «سيكون بلا اي اثر قانوني».

ورفعت العقوبات الأممية عن ايران بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الدولية عام 2015، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018.

وقال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة «عملنا بلا كلل من اجل الحفاظ على الاتفاق النووي، وما زلنا ملتزمين بذلك». وأضافوا انهم لا يزالون ملتزمين بـ«التنفيذ الكامل» لقرار مجلس الأمن عام 2015 الذي دعم الاتفاق، والذي يضم ايضا روسيا والصين.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الشهر الماضي انه قام بتفعيل اجراء مدته 30 يوما في مجلس الأمن يؤدي الى اعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على ايران ابتداء من اليوم. وبموجب هذا الاجراء يستمر ايضا حظر تصدير الأسلحة التقليدية لطهران والذي كان مقررا رفعه في 18 اكتوبر الأول المقبل. لكن 13 من اعضاء مجلس الأمن الـ15 يقولون ان اجراء واشنطن باطل، لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.وتقول الولايات المتحدة انه يحق لها اتخاذ ذلك الاجراء، لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك.

وبالتزامن مع مساعيها لاعادة فرض العقوبات على ايران، اعلنت الولايات المتحدة ان حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز ووصلت الى مياه الخليج الجمعة.

الى ذلك اكد علي اكبر ولايتي، مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية، امس انه لا توجد علاقات مالية او تجارية لايران مع اوروبا، لأنها تماهت مع العقوبات الأميركية المفروضة على ايران. وقال ولايتي ان تفعيل «آلية الزناد» استعراض مسرحي دعائي من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضجيج لحصد الرأي العام داخل اميركا. وشدد في حديث لوكالة انباء «تسنيم» الايرانية على انه لايمكن لايران تطبيق الاتفاق النووي من جانب واحد فيما لاينفذ الجانب الآخر التزاماته. ولفت الى ان اطراف الاتفاق النووي الآخرين اطلقوا الوعود فقط وشاركوا بشكل مباشر او غير مباشر في العقوبات الأميركية، ولم يلتزم اي منهم بالاتفاق، متهما الدول الأوروبية بأنها «شريكة في العقوبات الأميركية على طهران». وأكد انه لا اعتبار للاتفاق النووي اليوم لأنه ينفذ من جانب واحد فقط.

