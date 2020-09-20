«الصحة العالمية»: وفيات «كورونا» مرتفعة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية انّ عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس «كوفيد-19» والبالغة حوالي 50 ألف شخص مرتفعة بشكل غير مقبول، مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة في العالم. وقالت المنظمة انه على الرغم من ان معدلات الوفيات والاصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ في العالم تعد في حالة استقرار بدلاً من ان ترتفع بشكل كبير فان الأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الاقليمية والمحلية الأدنى.

وأودى الفيروس القاتل بحياة ما يقرب من 947 ألف شخص في ارجاء العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، فيما تم تسجيل اكثر من 30,2 مليون اصابة. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين «نضيف اسبوعياً ما بين 1,8 مليون ومليوني اصابة ووفيات بمعدل ما بين 40 الى 50 ألفا». وأضاف «لحسن الحظ انّ (الأعداد) لا ترتفع بشكل مطرد. انّه رقم مرتفع الى حد كبير ليس هذا ما نسعى اليه». وتابع «على الرغم من ان هذه الأرقام ثابتة على المستوى العالمي، فان ذلك يغطي حقيقة انه على المستوى الاقليمي ودون الاقليمي في بعض البلدان نشهد ارتفاعات كبيرة في حالات الاصابة». وقال رايان انّه على الرغم من ان نسبة وفاة المصابين انخفضت مع تحسن تقنيات العلاج «لا يمكننا التسليم بـ50 الف حالة وفاة اسبوعيا كرقم مقبول». والجمعة استعدت اجزاء كبيرة من اوروبا لفرض قيود جديدة واسعة النطاق لوقف تفشي فيروس «كورونا» وفرضت اسرائيل اغلاقاً ثانياً. وقالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن «كوفيد-19» ان المنظمة التابعة للأمم المتحدة ترى «اتجاهات مقلقة في نصف الكرة الشمالي» من حيث عدد الحالات ودخول المستشفيات والعناية المركزة رغم اننا «لم نبدأ حتى موسم الانفلونزا بعد».

وفيما يجري حالياً اختبار 36 لقاحاً على البشر، قالت المسؤولة الأميركية ان بعض الدول تعلمت طوال فترة الوباء انه يمكنها التغلب على الفيروس بالاجراءات المتاحة. وأضافت «مع اقترابنا من 30 مليون حالة ومليون حالة وفاة، لا يزال امامنا طريق طويل لنقطعه». وتابعت «لكننا في وضع مختلف عما كنا فيه في يناير».

وفي ايران تجاوز عدد الوفيات 24 الفا جراء فيروس «كورونا»، فيما اعلنت السلطات الصحية ان 28 اقليما من اصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير. وقالت وزارة الصحة الايرانية امس انها سجلت 2845 اصابة جديدة بفيروس «كورونا» وارتفاع الاجمالي الى 419.043، وأعلنت ايضا عن تسجيل 166 وفاة جديدة بالفيروس وارتفاع الاجمالي الى 24.118. وأكدت الوزارة ان 28 اقليما من اصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير. وحذر ايرج حريرجي، نائب وزير الصحة الايراني، «لم يعد لدينا اللون الأخضر والأحمر والأصفر والبرتقالي، بل نعتبر البلاد كلها حمراء وفي حالة تأهب».

