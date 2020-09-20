السعودية تدعم الأمم المتحدة بـ 100 مليون دولار لمواجهة الوباء

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اعلن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن دعم المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة «كورونا» بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، وذلك خلال لقاء افتراضي لمراسم تسليم افتراضية، جمعت معاليه والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وأكد السفير المعلمي، ان هذا الدعم يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية الدولية في دعم الاستجابة لمكافحة فيروس «كورونا»، وادراكاً منها بأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق. وقال المعلمي ان المملكة من اوائل الدول التي عملت على مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة. وأشار المعلمي، الى ان المملكة تعمل على كل ما من شأنه تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة «كورونا»، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقراً في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لانهاء الصراعات، وبناء علاقات اكثر انسجاماً بين الأمم.

