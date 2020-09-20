ثمانية جديدة لبايرن

دوليه

استهل بطل أوروبا بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الالماني بفوز تاريخي هو الاكبر لمباراة افتتاحية بعدما سحق مضيفه شالكه 8-0 أول من امس. وسجل لبايرن كل من سيرج غنابري (4 و47 و59)، ليون غوريتسكا (19)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (31 من ركلة جزاء) وتوماس مولر (69) ولوروا سانيه (71) والانكليزي جمال موسيالا (81).

على ملعب «أليانز أرينا» في بايرن وامام مدرجات خالية من الجماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبعد 26 يوما من تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا، ذكّر النادي البافاري بنتيجة مباراته أمام برشلونة الاسباني 8-2 في الدور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة، بتسجيله ثمانية اهداف جديدة ولكن هذه المرة على الصعيد المحلي في مباراة من ناحية واحدة وذلك قبل مباراته المرتقبة امام اشبيلية الاسباني في كأس السوبر الاوروبية.

وخسر الفريق الفائز بثلاثية تاريخية الموسم الماضي جهود الاسباني تياغو ألكانتارا المنتقل الى ليفربول الانكليزي والكرواتي ايفان بيريشيتش الذي عاد الى انتر الايطالي بعد موسم اعارة والبرازيلي فيليبي كوتينيو العائد الى برشلونة ايضا بعد انتهاء فترة اعارته. وبدأ بايرن الساعي لاحراز لقبه التاسع تواليا، الموسم الحالي كما ختم المنصرم مع عادته المفضلة بهز شباك منافسيه، فافتتح التسجيل بعد أربع دقائق من صافرة البداية بفضل غنابري.

وأضاف أصحاب الارض الثاني بعد سلسلة من التمريرات داخل المنطقة، وصلت الكرة الى مولر الذي مررها بدوره الى غوريتسكا المندفع من الخارج فسدد كرة صاروخية الى يمين الحارس (19). ووقع مدافع شالكه الشاب التركي أوزان كاباك (20 عاما) بالمحظور بعدما ارتكب خطأ من الخلف على الهداف المطلق للبايرن في الموسم الماضي ليفاندوفسكي مع 55 هدفا في 47 مباراة، داخل المنطقة لم يتأخر الحكم للاشارة الى نقطة الجزاء، ترجمها المهاجم البولندي بنفسه خادعة على يمين الحارس الذي ارتمى الى الجهة المقابلة (31). ولم يكد يطلق الحكم صافرته ايذانا ببداية الشوط الثاني حتى رفع البايرن العداد الى أربعة أهداف بعد هجمة سريعة وخطأ دفاعي من الفريق الأزرق، فوصلت الكرة الى سانيه فحاول مراوغة الحارس لتتحول كرته من ستامبولي الذي حاول تشتيتها الى غنابري المتربص في الجهة المقابلة فحولها في الشباك الخالية مسجلا هدفه الثاني (47)، ومن ثم الثالث في الامسية والخامس لفريقه في هجمة بدأها سانيه الذي قاوم عودة كاباك عند حافة المنطقة ومرر الى غنابري فسدد كرة مرت بين قدمي الحارس (59). واضاف مولر اسمه الى لائحة الهدافين بعد تمريرة عرضية خلفية من ليفاندوفسكي داخل المنطقة سددها «على الطاير» قوية بقدمه اليسرى وعجز الحارس عن صدها (69)، قبل أن يضيف سانيه السابع في مرمى فريقه السابق بعدما كسر مصيدة التسلل اثر تمريرة في العمق من يوشوا كيميش، فانفرد بالحارس وسدد بينية في الشباك (71). واستفاد فليك من تقدم فريقه لاراحة لاعبيه فأجرى عدة تبديلات وأدخل لاعبين جدد، نجح منهم ابن الـ 17 عاما الانكليزي موسيالا في تسجيل الهدف الثامن لفريقه بعد تمريرة من ليفاندوفسكي، حيث توغل عند حافة المنطقة وسدد كرة باغتت الحارس (81)، وبات اصغر لاعب يسجل بقميص البايرن في الدوري.

