ليفربول يخوض مواجهة صعبة أمام تشلسي

دوليه

يخوض ليفربول اختبارا جديا مبكرا في سعيه للدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفا على تشلسي «المتجدد» اليوم في قمة المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي التي تشهد دخول قطبي مانشستر المنافسة من أجل العودة الى منصة التتويج، بعدما غابا عن المرحلة الاولى لتأخر نهاية موسمهما الماضي قاريا.

وتتجه الانظار الى ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة لندن اليوم حيث سيكون مسرحا للقمة النارية بين تشلسي «المتجدد» وليفربول البطل. وأنهى النادي اللندني الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 33 نقطة خلف أبطال الموسم الماضي لكنه خصص نحو 200 مليون جنيه استرليني (259 مليون دولار) للتعاقد مع لاعبين جدد أبرزهم الدوليون الألمانيان كاي هافيرتس وتيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش والبرازيلي تياغو سيلفا وبن تشيلويل.

على النقيض من ذلك، كان ليفربول هادئا نسبيا في سوق الانتقالات واكتفى بالتعاقد مع المدافع الايسر اليوناني كوستاس تسيميكاس حتى الآن، ومن المرجح أن يتبعه لاعب خط الوسط الاسباني تياغو ألكانتارا قادما من بايرن ميونيخ الالماني. وسبقت القمة مشاكسة بين مدربي الفريقين فرانك لامبارد والألماني يورغن كلوب بعدما صرح الاخير أن فريقه لا يمكن أن ينفق بنفس الطريقة مثل الأندية المملوكة من قبل «الدول» و«كبار الأثرياء» مثل مانشستر سيتي وتشلسي أثناء جائحة فيروس كورونا.

ورد لامبارد على كلوب بتذكيره بأن فريق آنفيلد أنفق كثيرا في المواسم السابقة من أجل بناء فريقه الفائز باللقب للمرة الاولى منذ 30 عاما، مشيرا الى الهولندي فيرجيل فان دايك والبرازيليين فابينيو وحارس المرمى أليسون بيكر والسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح. وسيكون ليفربول مطالبا بتفادي الأخطاء الدفاعية التي كلفته ثلاثة أهداف في مرمى أليسون في المباراة الاولى امام العائد الى دوري الاضواء ليدز يونايتد بطل الدرجة الأولى (الثانية فعليا) الموسم الماضي (4-3)، ولولا تألق نجمه صلاح الذي سجل ثلاثية لتعثر البطل في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

وحذر كلوب لاعبيه من جميع الأندية المنافسة في الدوري والتي يكون هدفها الأول الفوز على البطل وبالتالي ستكون جميع المباريات صعبة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «من الطبيعي أن نتخذ خطوة للأمام خصوصا أن باقي الفرق ستقوم أيضا بتلك الخطوة»، مضيفا «أن تكون بطلًا لا يمثل أي شيء، نحاول بشكل مستمر ألا نكتفي بالتطور فقط بل أن نجد حلولا للتحديات الجديدة قبل أن نواجه مشاكل معها، هكذا تعمل كرة القدم».

