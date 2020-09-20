تعادل مخيب لليون

دوليه

خرج ليون بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه نيم اول من أمس وذلك في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. وفشل ليون مع مدربه رودي غارسيا في العودة الى سكة الانتصارات بعد تعادله السلبي في ملعب ستراسبورغ في المرحلة الثالثة وخسارته أمام مونبيلييه 1-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى، علما انه كان فاز على ديجون 4-1 في الثانية.

وعلى غرار ليون، لم تكن بداية نيم بقيادة مدربه جيروم أربينون جيدة في الموسم الحالي فبعدما سحق بريست برباعية نظيفة، تلقي خسارتين متتاليتين أمام نانت 1-2 ورين 2-4.

وخاض الهولندي ممفيس ديباي المباراة اساسيا بعد ان جلس على مقاعد البدلاء امام مونبيلييه قبل ان يدخل في الشوط الثاني ويسجل هدف فريقه الوحيد، بعدما ربطته تقارير بالانتقال الى برشلونة الاسباني باشراف المدرب السابق لمنتخب بلاده مواطنه رونالدو كومان، في حين غاب حسام عوار الذي ربطته تقارير بالانتقال الى ارسنال الانكليزي عن اللقاء بعد طرده امام مونبيلييه الثلاثاء.ولم يخسر ليون سوى مباراة واحدة في مواجهاته الـ 14 الاخيرة مع نيم في الـ «ليغ 1» كانت في مايو 1993 بنتيجة 0-1، مقابل 10 انتصارات وثلاثة تعادلات.

