النصر إلى ثُمن النهائي

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بلغ النصر السعودي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على سباهان أصفهان الايراني 2-0 أول من أمس على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة. سجل هدفي النصر عبدالله مادو (32) والمغربي عبدالرزاق حمدالله (41).

وبهذا الفوز، حافظ النصر على صدارة المجموعة رافعا رصيده الى 10 نقاط فيما بقي سباهان على 3 نقاط في المركز الثالث، في حين يحتل السد القطري المركز الثاني مع 8 نقاط بعد اكتساحه العين الاماراتي برباعية نظيفة والذي بقي بنقطة يتيمة.

ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول للفريق الايراني، وأنقذ الحارس الاسترالي براد جونز مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة راسول نافيدكيا قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (12). واثر دربكة أمام المرمى الايراني نجح النصر في خطف الأسبقية عندما هيأ عبدالرزاق حمدالله الكرة لزميله عبدالله مادو الذي لعبها قوية في سقف المرمى (32).

ومن لعبة رائعة تناقلها أكثر من لاعب، أضاف حمدالله الهدف الثاني عندما تلقى تمريرة مميزة من سلطان الغنام لعبها قوية بين قدمي الحارس نيازماند (41).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كاد النصر أن يسجل هدفا ثالثًا لولا براعة نيازماند الذي تصدى لكرة خالد الغنام الانفرادية (50)، قبل أن يتألق الحارس في مناسبة ثانية ويتصدى لكرة عبدالرزاق حمدالله (53).في المجموعة الثالثة، فقد التعاون السعودي الصدارة بخسارته بهدف نظيف أمام برسبوليس الايراني. وسجل العراقي بشار رسان الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 48 من ركلة جزاء. وكان التعاون قد سقط امام نظيره الايراني وصيف عام 2018 النتيجة ذاتها الثلاثاء ليفشل في رد الاعتبار. وبهذه الخسارة تجمد رصيد التعاون عند ست نقاط في المركز الثاني خلف برسبوليس (7 نقاط)، ومتقدما بفارق المواجهات المباشرة عن الدحيل الثالث (6 نقاط) الذي تعرض لخسارة مفاجئة من الشارقة الاماراتي في وقت سابق (2-4) فيما بقي الفريق الاماراتي أخيرا مع 4 نقاط.

