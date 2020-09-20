ميسي عاد إلى المنتخب

دوليه

ذكر الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم اول من أمس ان منتخبه الوطني سيخوض تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي، ولكن من دون جناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا ومهاجم مانشستر سيتي الانكليزي سيرخيو أغويرو المصاب.

وبقيت اقامة الجولتين الاولى والثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي كانت مقررة في مارس الماضي معلقة لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يواصل التفشي في أميركا الجنوبية وفي بعض الدول الأوروبية. ويستهل منتخب «التانغو» مشواره في التصفيات على أرضه في «لا بومبونيرا» في بوينس أيريس معقل فريق بوكا جونيورز، أمام الاكوادور في 8 اكتوبر، قبل أن يحل ضيفا بعد خمسة ايام، في 13 منه، على نظيره البوليفي في «لا باز» على ارتفاع 3500 متر عن سطح البحر. ويعود ميسي الى منتخب بلاده بعد موسم مخيب على كافة الصعد مع برشلونة.

