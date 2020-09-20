نيمار يقود البرازيل

دوليه

يقود النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي منتخب بلاده في استحقاقيه أمام بوليفيا والبيرو الشهر المقبل ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022، فيما يغيب القائد داني ألفيش بسبب الاصابة. وبقيت اقامة الجولتين الاولى والثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 معلقة لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يواصل التفشي في أميركا الجنوبية وفي بعض الدول الأوروبية.ويستهل منتخب الـ «سيليساو» مشواره في التصفيات على ارضه امام بوليفيا في ساولو باولو في 9 أكتوبر المقبل، قبل أن يسافر بعد أربعة أيام الى ليما لمواجهة بيرو.وكانت المباراة ضد بوليفيا مقررة في 27 مارس الماضي في ريسيفي، لكنها تأجلت بسبب انتشار الوباء. وفي وقت طلب مدرب بوليفيا سيزار فارياس في يوليو الماضي اقامة المباراة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، أعلن المسؤولون البرازيليون أخيرا على تويتر أنها ستقام في ساو باولو.

