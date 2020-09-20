إنفانتينو: الفساد لن يعود إلى كرة القدم

دوليه

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفانتينو الذي تمت ملاحقته من قبل السلطات القضائية في بلاده، اول من أمس عن صراعه «ضد الفساد» في كرة القدم، مشيدا بنزاهة «فيفا الجديد» بعد موجة من الفضائح طالت أروقته وأبرز المسؤولين فيه.

ووعد الايطالي-السويسري خلال افتتاح كونغرس الـ«فيفا» السبعين الذي عُقد عن طريق الاتصال بالفيديو مع مندوبين من 211 دولة، أنه «لن يكون هناك فساد مرة اخرى في كرة القدم لقد استبعدناه ولن ندعه يعود مجددا».

ودافع انفانتينو عن نفسه متحدثا عن الاجراء الذي استهدفه منذ 30 يوليو الماضي بعد اتهامه من قبل السلطات القضائية في بلاده بـ«التواطؤ» و«السلوك الجرمي» على خلفية اجتماعاته ثلاث مرات بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر، المسؤول عن التحقيق في سلسلة من القضايا طالت بشكل اساسي مسؤولين سابقين في «فيفا».

