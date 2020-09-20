تعديلات «فيفا» تفتح باب الأزرق لـ «البدون»

محلية

فتحت تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أهلية مشاركة اللاعبين «عديمي الجنسية» مع منتخبات الدول التي يعيشون فيها، الباب أمام مشاركة اللاعبين غير محددي الجنسية «البدون» مع الأزرق.

وشهدت الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت عبر الفيديو أول من أمس الموافقة على تعديلات عدة تتعلق بآلية تجنيس اللاعبين ومشاركتهم مع الاتحادات الوطنية، بالإضافة إلى شروط مشاركة اللاعبين «عديمي الجنسية».

وبحسب التعديلات الجديدة فإن اللاعب الذي يستطيع تمثيل المنتخب هو من «لا يحمل جنسية»، ومن «لم يمنح جنسية البلد بسبب قوانين موطنهم». كما يجوز الإعلان عن أهلية اللاعب للعب مع الفرق الممثلة للاتحاد المعني، بشرط أن يكون «عاش على أراضي الاتحاد المعني لمدة خمس سنوات على الأقل» و«يمكنه إثبات أن الانتقال إلى البلد لم يكن لغرض المشاركة مع منتخباتها».

وتضمنت التعديلات أن اللاعب الذي يسعى للحصول على فرصة تمثيل اتحاد معين يجب عليه أن يقدم طلباً عن طريق ذلك الاتحاد إلى لجنة أوضاع اللاعبين.

وربما تسمح هذه التعديلات بزيادة عدد اللاعبين «البدون» المشاركين مع الفرق في المسابقات المحلية، ويعزز من فرصة انضمام بعض المواهب إلى المنتخب مثل ظهير نادي الكويت مشاري غنام ونجم نادي السالمية نايف زويد، ولاعب التضامن الشاب مشعل الشمري، وحارس القادسية مبارك الحربي، ولاعبي العربي حسن حمدان ونايف حميد وجمعة عبود والشاب حسن حسون، ومهاجم النصر الشاب محمد دحام الذي تألق هذا الموسم مع العنابي وزميله محمد عبدالهادي الذي قدم مستوى مميزاً مع الفريق الموسم الماضي.

وشارك رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف والأمين العام صلاح القناعي في الاجتماع الذي عقد أول من أمس برئاسة بالسويسري جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، وذلك عبر برنامج زووم.

كما تسمح التعديلات الجديدة للاعبين باستبدال المنتخبات التي يدافعون عن قمصانها وذلك بشرط ألا يكون اللاعب قد شارك في أكثر من 3 مباريات مع المنتخب الاول وأن يكون سنه أقل من 21 سنة عندما لعب آخر مباراة له مع المنتخب الأول بالإضافة إلى اشتراط مرور 3 سنوات على آخر مباراة لعبها مع المنتخب السابق، وألا يكون شارك معه في نهائيات البطولة القارية او نهائيات المونديال.

وربما يكون نجم إشبيلية منير الحدادي الحالة الأبرز التي قد تستفيد من هذه التعديلات بعد أن مثّل منتخب إسبانيا في مباراة واحدة قبل أن يبلغ الـ 21 عاماً وهو حالياً يرغب في اللعب للمنتخب المغربي. وأكد مدير المنتخبات الوطنية في المغرب نور الدين النيبت أن حدادي متفائل بإمكانية تمثيله منتخب المغرب في الفترة المقبلة.

