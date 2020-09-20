20 مقعداً للكويت والعربي في المقصورة و60 في المدرجات

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أعلن اتحاد الكرة عن تخصيص 20 مقعداً لكل من ناديي الكويت والعربي في نهائي كأس الأمير في المقصورة الرئيسة وقد جاء وفقاً للاجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة.

ويوضح الاتحاد انه تم تخصيص 30 مقعد لجماهير الكويت، و30 مقعداً لجماهير العربي وذلك بعد الحصول على استثناء من وزارة الصحة، لاسيما انه سيتم تنفيذ التباعد الاجتماعي على الجماهير.

ويتوجه الاتحاد بالشكر الى وزارة الصحة بعد توفير طاقم طبي سيقوم بفحص جميع من يدخل ستاد جابر الدولي وفق الاعداد المحددة.

من جانب آخر يعقد في الساعة 11:00 من صباح اليوم المؤتمر الصحافي للمباراة النهائية، وذلك في مقر الاتحاد بحضور مدرب ولاعب من فريقي العربي والكويت.

ويواصل الكويت والعربي تحضيراتهما للمباراة النهائية التي تقام غداً على ستاد جابر، ففي المعسكر الأبيض، استمرت التدريبات اليومية تحت قيادة الهولندي رود كرول دون الحصول على راحة بحضور جميع اللاعبين باستثناء طلال الفاضل الذي سغيب للإصابة إذ يشتكي اللاعب من شد في العضلة الضامة ويحتاج للراحة لمدة 10 أيام.

وفي المعسكر الأخضر، سيكون بمقدور المدرب اللبناني باسم مرمر الاستعانة بخدمات الإسباني تشافي توريس في النهائي بعد حصول الأخير على موافقة ناديه الإسباني، يأتي ذلك في ظل تأكد غياب الغاني عيسى يعقوبو بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة نصف النهائي أمام اليرموك. وكان الأخضر خاض تدريباته أمس على ستاد جابر، فيما يتدرب الأبيض اليوم على الملعب ذاته.

