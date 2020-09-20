الكويت والقادسية يواجهان كاظمة واليرموك

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يخوض الكويت بطل الدوري مواجهة قوية أمام كاظمة في 05:00 مساء اليوم على صالة الأول ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة، فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر القادسية مع اليرموك في 07:00 مساء على الصالة ذاتها.

وكانت البطولة استؤنفت الاربعاء الماضي بعد توقفت دام قرابة 7 أشهر بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19». وفي الدور ربع النهائي تغلب الكويت على الصليبخات بنتيجة كبيرة 138-37 وكاظمة على الشباب 93-68 والقادسية على برقان 101-41 واليرموك على القرين 74-67.

ويعتبر لقاء الكويت مع كاظمة صعبا على البرتقالي بعد ان فقد اثنين من أهم لاعبيه هم محمد اشكناني وعبدالله توفيق اللذين انتقلا الى الجهراء والقادسية وفقاً للائحة الانتقالات الجديدة كما أن اللاعبين الذين تعاقد معهم قبل شهر لن يسمح لهم باللعب بسبب اقتصار المشاركة على قائمة الفريق في موسم 2019-2020، في المقابل يبدو الكويت في أفضل حالاته لإكتمال عناصره بالاضافة الى وجود دكة احتياط قوية اذ يتمتع الفريق بوجود كوكبة من النجوم امثال حسين الخباز وراشد رياض وعبدالعزيز ضاري وتركي حمود وعبدالله الشمري وسهو السهو وفهد الظفيري بقيادة المدرب المخضرم الالماني بيتر شومرز، فيما سيحاول البرتقالي الاعتماد على ابرز نجومه احمد البلوشي وعبدالله ابراهيم ومحمد الوراد وصقر عبدالرضا بقيادة مساعد المدرب الوطني سالم الداوود لعدم انتهاء فترة الحجر الصحي على المدرب الصربي للفريق ايفان يرميتش.

وفي المباراة الثانية، التي تجمع القادسية مع اليرموك وبالرغم من الافضلية التي يملكها الاصفر في المباراة بوجود لاعبين مميزين وخبرة أمثال عبدالله الصراف وفهاد السبيعي وعبدالرحمن السهو وناصر الهجرس وعبدالعزيز الحميدي بقيادة المدرب المميز الليتواني لوكاس مندوزا الا انه سيصطدم بحماس وطموحات فريق اليرموك عبر الاعتماد على لاعبيه المميزين حسن بورمية وناصر المطيري وحمد الزامل وسعود الفارس بقيادة مدربه الوطني الجديد خالد القلاف.

