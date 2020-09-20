«يد الكويت» شدّد قبضته على الصدارة

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شدد الكويت قبضته على صدارة دوري كرة اليد وواصل سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزا سهلا على كاظمة 28-16 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الـ13 من الدور الأول في مسابقة الدوري والتي شهدت أيضاً فوز القرين على الساحل 32-24، والعربي على برقان 24-21، فيما تعادل خيطان مع الشباب 28-28.ورفع الأبيض الذي لم يذق طعم الهزيمة منذ سبعة مواسم، رصيده إلى 26 نقطة في مقدمة الترتيب، كما ارتفع رصيد العربي إلى 22 نقطة، والقرين 11 نقطة، والشباب 8 نقاط، وخيطان 5 نقاط، في حين بقي رصيد الفرق المهزومة على 21 نقطة لكاظمة، و17 لبرقان، ونقطتين للساحل.

وضمنت فرق الكويت والسالمية وكاظمة والعربي والقادسية التأهل إلى الدوري الممتاز فيما بقيت البطاقة الاخيرة بين برقان والنصر مع أفضلية للأول.

