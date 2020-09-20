«طائرة الأبيض» هزم العربي ودياً

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تغلب الكويت على العربي 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعها أول من امس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن استعدادات الفريقين للمربع الذهبي لبطولة دوري كرة الطائرة الذي ينطلق 5 أكتوبر المقبل.

من جانبه قال نجم العربي العربي عبدالرحمن العتيبي أن فريقه جاهز لخوض منافسات مباريات المربع الذهبي، مشيرا الى أن الأخضر يتمتع بمعنويات عالية وانه حريص على تقديم افضل عطاء في المربع الذهبي الذي تأهلت اليه فرق كاظمة، الكويت، القادسية، العربي.

وأضاف العتيبي أن الفريق بدأ استعدادته خلال شهر يوليو الماضي وأجرى لقاءات ودية مع فرق كاظمة والكويت وكانت لقاءات مفيدة حيث وقف الجهاز الفني للفريق على الإيجابيات وانه سيعمل على تلافي السلبيات لتقديم أفضل المستويات.

