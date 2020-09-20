الدرع العام لـ «الألعاب الـ 6» باسم سمو الأمير

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أصدرت الهيئة العامة للرياضة لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام التي اعتمدها مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه المنعقد في 30 اغسطس الماضي وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، حيث سيمنح النادي الفائز بأكبر عدد من النقاط في مجموع الالعاب الاساسية الدرع العام لدولة الكويت ومكافأة مالية تقدم باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- مقدارها مئة الف دينار. يذكر ان الالعاب الاساسية التي تم اعتمادها هي (كرة القدم ،اليد، الطائرة،السلة، ألعاب القوى،والالعاب المائية) حيث تقرر ان تقام كل موسم رياضي في تلك الالعاب ويمنح الدرع العام لافضل ناد حاز على اكبر عدد من النقاط في الالعاب الاساسية. ويقوم كل اتحاد بتحديد عدد المسابقات وفئاتها وتححدد مراكز الاندية في المسابقات وفقا للنتائج المعتمدة من كل اتحاد ويجب على كل اتحاد ان يزود الهيئة بنتائج الاندية في كل لعبة خلال شهر من نهاية الموسم ويمنح الفائز بالمركز الاول في كل لعبة 7 نقاط والثاني 5 نقاط والثالث 4 نقاط وتقوم الهيئة بتجميع ما حصل عليه كل ناد من نقاط في الالعاب الاساسية لكي يحدد اصحاب المراكز الثالث الاولى، وتكرم الهيئة الاندية في نهاية الموسم وفقا للاعتمادات المالية المتوافرة لهذا الغرض بميزانيتها وتبلغ مكافآت الدرع العام في كرة القدم الاول 100 الف دينار والثاني 60 الفا والثالث 40 الفا. وفي الالعاب الاخرى «اليد والطائرة والسلة والعاب القوى والالعاب المائية» ينال الاول في كل تلك الالعاب على 70 الف دينار والثاني على 40 الفا والثالث على 30 الفا.