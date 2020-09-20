الأسرة الرياضية فقدت أحمد جعفر

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فقدت الأسرة الرياضية رئيس نادي الشباب الأسبق أحمد جعفر بعد مسيرة حافلة بالعطاء سواء في عمله الرياضي أو في الجانب المهني، إذ يعد الراحل جعفر أول رئيس مجلس إدارة كويتي لشركة النفط التي تولى فيها هذا المنصب خلال الفترة من 1975 إلى 1983. ويعتبر الراحل أحمد جعفر من أبرز الشخصيات الداعمة للشباب الرياضي سواء خلال ترؤسه نادي الشباب، أو خلال ترؤسه شركة النفط ، ففي عهده ازدهر النشاط في «يوم الأحمدي الرياضي» الذي كان يقدم له كل الدعم، وكان يحظى الراحل بمحبة واحترام وتقدير عند جميع من زامله أو عايش فترة عمله الرياضي. والقسم الرياضي يتقدم بخالص العزاء من أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.