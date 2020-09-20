رثاء... صراف «العربي»

محلية

الحمد لله على كل شيء ولا اعتراض على أمره... انها فعلا جائحة غامضة يصعب التعامل معها... فقبل ايام كان يتابع مباراة العربي واليرموك بمسابقة كأس الأمير وكان متحمسا لان يفوز العربي بالمباراة والكأس... الا ان مشيئة الله جاءت في وقت لم نكن نتوقعه لهذا الانسان الخلوق والذي هو من رجالات النادي العربي المخلصين منذ اكثر من اربعين سنة عرفته مشجعا وناصرا للعربي في افراحه ومواسيا في احزانه و يتواجد باستمرار في أروقة النادي مع صديقه العزيز امين السر فؤاد المزيدي فالمرحوم بإذن الله « يعقوب الصراف (بومحمد)» لم يكن يعاني من أي مرض وانما أحس ببعض الألم في رجليه فذهب للمستشفى لكي يعالج هذا الألم الا انه اكتشف بأنه مصاب بـ «الكورونا» اللعينة التي لم تمهله اكثر من خمسة أيام لكي يفارقنا ويغيب عنا وعن اهله واحبابه وعن نهائي كأس الأمير...

عرفناه وصاحبناه في النادي العربي ولم نسمع يوما انه اساء للنادي او لاي لاعب او اداري فهو صاحب خلق عالٍ ومن عائلة محترمة لها الأغلبية في الجمعية العمومية وكنا نستشهد به اذا احتجنا ان نناقش أي موضوع يخص الأخضر... انه هادئ ومحبوب ويلاقي الترحيب في أي مكان بالنادي العربي... لن ازيد ولكن أقول الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته و يلهم اهله وأصدقائه الصبر والسلوان.... وندعو جميع المواطنين بعدم الاستهانة بهذا المرض الذي لا نعرف هويته كاملة والله يحمي الجميع و إنا لله وإنا اليه راجعون... والله من وراء القصد.

