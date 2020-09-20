لافتة رقم 2 التطبيع

الاخيرة

قال علي عليه السلام:

لا تستوحشوا طريق الحق لقلةِ سالكيهِ.

يــا كــويــت الــوفـاءِ مـاذا تــقــوليـن

بــأمـــرٍ يضــيقُ فــــــيه الخـــــــــــيارُ

هلْ تــسيــرينَ فــي طــريــــق عــــلـيٍ

أمْ تُرى يحـــتويكِ ذاك الــــمســـــــــارُ

فلشعــــــــــبِ الكويـــــــتِ قــولٌ ورأيٌ

لا رجـــــــوعُ عــنهُ ولا انـــــكـــــــــــارُ

كــيــفَ فــي لـحظةٍ نـُــــغيرُ نـهجــــــاً

صــــاغَ وجــدانــنا ونــحــنُ صــــغــــارُ

ومشــينا علــى خــطـــاه بــعــــــــهدٍ

والـــتزمــــنا بـه ونــــحـــنُ كــــبـــــــارُ

لا نبالـي مــنْ يعـــذلــوُا أو يـــــلوموُا

حـــسبـُنـــا الله الـــــــواحــد الـــقهـــــــارُ

14/09/2020

