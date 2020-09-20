الوطن ثم الوطن ثم المواطن

الاخيرة

الدستور

الدستور هو القانون الأعلى بالبلاد الذي يحدد القواعد الاساسية لشكل الدولة وشكل نظامها ويبين طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الاساسية للافراد والجماعات ويضع الضمانات لها ولا يحق لأي كان أن يتجاوزه أو يتجاهله بل يجب احترامه والعلم بما نصت عليه مواده.

أما الغرابة على كل ما تقدم هي تردد جملة (داسوا في بطن الدستور) من نواب سابقين وحاليين ومن كتاب الصحف ومواطنين، ومن سنوات مضت ونحن نسمع تلك الجملة مما يعني بأن الدستور الذي يجب احترامه وعدم التطاول عليه منتهك انتهاكاً صارخاً ليستمر هذا الانتهاك الذي أزعج الشعب الكويتي والذي يتساءل متى يلتزم الجميع وأولهم المسؤولون ونواب الشعب باحترام الدستور الذي أفرح الكويتيين بوجوده والتمسك به ورفض تغيير مواده.

سؤال يحتاج اجابة واضحة من أصحاب الشأن بالسلطات الثلاث.

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حفظ الهيبة

أحد المحافظين لمدينة الأحمدي وقبل فصل الربيع وتكاثر رواد المخيمات وبعد التنسيق ما بين البلدية والمحافظة تم وضع عدد من اليافطات تعلن عن خطورة التخييم تحت أسلاك الضغط العالي وبعد أيام قام بجولة لنفس المنطقة ووجد أن أصحاب المخيمات يبحثون عن المكان ولا يهتمون بخطورة موقعه وبعد لحظة تفكير رأى حفاظا على هيبة الدولة ولعدم القدرة على ازالة المخيمات الكثيرة أن يزيل اليافطات أفضل من وجودها وهذا هو التصرف العقلاني البسيط لعدم وجود الصلاحيات له كالتي تملكها الحكومة والقوة المؤثرة منها على كل شيء الا انها وقفت عاجزة عن قانون تجريم الفرعيات أو كما أسموه «التشاورية» لذلك أنصح الحكومة أن لا تقحم نفسها بقوانين لا تستطيع ان تحميها ولا تستطيع أن تعاقب مرتكبيها حفاظا على هيبتها.

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كسب وطرح الثقة

مما لاشك فيه أن منح الثقة أو حجبها هو سلاح فعال بأيدي السادة النواب ضد السادة الوزراء يظهر حينها من هو المخلص والوفي لوطنه من كليهما.

فبعد طلب طرح الثقة لأي وزير تبدأ المساومات بين النواب من ناحية والوزير المستجوب من ناحية أخرى وخاصة بعد طلب الوزير مهلة الأسبوعين لتكون الفرصة المناسبة للسادة النواب لتحقيق مطالبهم من نقل وتعيين وترقية لمعارفهم وأقاربهم وناخبيهم للفائدة ولكسب أصواتهم بالمستقبل ليتم منح الوزير الثقة الأمر الذي يترتب عليه الرؤية الواضحة بعدم نظافة الوزير الذي يسمح لنفسه أن يتبادل المصالح مع السادة النواب لأجل الكرسي دون مراعاة للمصلحة العامة للبلاد متناسيا القسم الذي ردده عند تكليفه بحمل الحقيبة الوزارية بين يدي الله ومن ثم أمام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من كل شر وهذا هو ديدن النواب بكل مرحلة طرح الثقة، والخلاصة أن الفساد سيستمر الى مالا نهاية على أيدي أمثال هؤلاء الذين سيتكرر أمثالهم بكل مجلس جديد.

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لماذا؟

في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها قسم للعلاقات العامة، جزء من مهامه هو قراءة ما ينشر بالصحف المحلية ومتابعة ما يهمها فيه الا أن الملاحظ لتلك الوزارة أو الهيئة المتمثلة بالحكومة هداها الله تعتقد بأن كل من يكتب بالصحف وما تتضمنه من مقالات إما ان يكون كذباً أو أن يكون ضدها وليس لصالحها فأي منظار تنظر به الحكومة لهذه المقالات التي تعبر وتترجم عن محبة كتابها للوطن وحرصهم عليه وعلى مكانته ومصالحه خصوصا ما يتعلق بمواضيع النصح والارشاد وما لا يعلمه سمو الرئيس عن وزرائه والتي تصب في مصلحة البلاد والعباد، فعدم أخذها بعين الاعتبار وتفعيل ما يناسبها ويفيد شعبها يبين اهمالها وتجاهلها وهو ما يضع علامة الاستفهام الكبيرة لدى المواطن على الحكومة.

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اطمئنوا

ما ننشره من مقالات بالصحف ما هو الا نقد للتصحيح ليس الا، ولأننا في نفس المركب مع الحكومة يضرنا ما يضرها وينفعنا ما ينفعها لذلك ولابد من التمييز بين من ينتقد الحكومة مخلصا وبين من ينتقدها لمآرب أخرى في نفسه وليتأكد الشعب الكويتي بأن البلد محكوم بقيادته وشعبه المخلص الوفي وما يشعر به المواطنون من خوف ما هو الا وهم سببته جهات خارجية وأخرى داخلية تعمل لحسابها حتى ادخال بعض المسميات الجديدة كالدولة العميقة وما شابهها من مسميات لادخال الهلع بقلوب الشعب الكويتي الذي صمد وقاوم بحوادث فعلية على أرض الواقع فكيف ترهبه رسائل نصية وتغريدات من أعداء متخفين مصيرها الاهمال منكم.

اللهم احفظ هذا البلد وشعبه وقيادته من كل شر ومكروه واجعل من يريد به سوءاً كيده في نحره.

