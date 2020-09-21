ملاحقات قضائية للمتخلفين عن سداد مستحقات الدولة

مال وأعمال

إجراءات غير مسبوقة في تحصيل الديون المستحقة للحكومة وحماية المال العام، هذا ما شددت عليه مصادر موثوقة لـ «النهار»، حيث اشارت الى ان تحصيل الديون المستحقة للحكومة باتت احدى اهم الأولويات التي تحرص الحكومة عليها في ظل ازمة السيولة الخانقة التي تمر بها في الآونة الأخيرة، خاصة مع تقديرات بلوغ عجز الميزانية الى مستويات 15 مليار دينار.

ولفتت الى ان الديون المستحقة والتي اقتربت من 1.6 مليار دينار وفق احدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية تمثل احد المتطلبات الرئيسية التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الى ان من بين الاجراءات غير المسبوقة التي بدأت جهات حكومية في تنفيذها لتحصيل مديونياتها ما يلي:

? الوصول للمدينين بالاسم والعنوان من خلال التنسيق مع هيئة المعلومات المدنية.

? اصدار تكليف بالوفاء لصاحب الدين او الورثة.

? عدم استفادة اي مستهلك فرداً او شركة بالحصول على الخدمات الحكومية المتاحة له الا بعد سداد الفواتير.

? اعتماد الوسائل الالكترونية في تحصيل المديونيات وذلك لتسهيل دفع المستحقات على المدينين.

? اتخاذ كل الاجراءات التي كفلها القانون من خلال انشاء وحدة للمطالبة القضائية، وتسريع الملاحقات القضائية الهادقة للسداد.

? البحث الميداني عن المباني موضوع الدين والوصول الى مالك المبنى وقت نشأة الدين.

? تدوير القيادات الحكومية التي اهدرت المال العام او تسببت في التعدي عليه وتساهلت في حقوق الدولة بأي شكل من الأشكال.

وبينت المصادر ان تلك الاجراءات غير المسبوقة تأتي بسبب ارتفاع وتيرة الديون المعدومة لدى بعض الجهات الحكومية والتي اضاعت على خزينة الدولة الملايين خلال السنوات القليلة الماضية بسبب: قصور في البيانات، مديونيات منذ عام 1990 وتعذر تحصيلها لمغادرة اصحابها الكويت بعد الغزو العراقي الغاشم، مديونيات نتيجة الوفاة وليس لهم ورثة وبعض الأفراد الذين غادروا البلاد بصفة نهائية.

ولفتت الى ان الديون التي يصعب تحصيلها بما لا يتجاوز 3.7 في المئة من اجمالي الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء.

وتسعى الحكومة منذ تداعيات ازمة «كورونا» لاحتواء ازمة السيولة لديها ومواجهة تراجعات اسعار النفط، من خلال آليات محددة تستهدف في مجملها تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي ومواجهة الفساد ووقف الهدر في المال العام والتعدي عليه بكل صوره وأشكاله وتعزيز سيولة الميزانية لمواجهة تراجعات النفط.

