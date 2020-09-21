الفاضل: لا قياديين متهمون بالتعدي على المال العام

مال وأعمال

نفى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ما تردد عن تورط قياديين في احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بتهمة التعدي على المال العام وتعارض المصالح، مبيناً في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، ان هناك تحقيقاً ادارياً قامت به الشركة الكويتية لنفط الخليج يخص بعض العاملين العاديين «غير القياديين» في الشركة.

وأوصت لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض بمعاقبة عامل وعاملة بالانذار الخطي طبقاً للائحة الجزاءات التأديبية المعمول بها في الشركة، كما اوصت اللجنة بمعاقبة عامل آخر «غير قيادي» طبقاً للائحة الجزاءات التأديبية المعمول بها في الشركة.

واستدرك الفاضل بالقول ان لجنة التحقيق اوصت بمعاقبة عامل آخر «غير قيادي» بالفصل من الخدمة وذلك بعد ان ثبتت عليه واقعة تعارض المصالح واستغلال الوظيفة للحصول على منافع شخصية وذلك من خلال شركة مملوكة له، فضلاً عن مخاطبة شركة المقاول لمعاقبة احد عامليها « المقاول» بالفصل من الخدمة ايضاً.

هذا، وقد قامت الشركة بابلاغ النيابة بالواقعة المرتكبة من احد العاملين المفصولين «عامل الشركة وعامل المقاول» وتزويدها بكل المستندات الخاصة بجميع التفاصيل والبيانات.

