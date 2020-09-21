«أوابك»: جائحة «كورونا» صدمت الاقتصاد العالمي بشكل غير معهود

مال وأعمال

قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ان جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» تسببت في حدوث صدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي لم يشهد مثيلا لها على مدار عقود.

جاء ذلك بافتتاحية النشرة الشهرية لـ «أوابك» عدد «يوليو - اغسطس» الصادرة بعنوان «الانعكاسات الأولية المتوقعة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على اسواق النفط والغاز العالمية».

وبينت «أوابك» ان حكومات العالم اضطرت لفرض قيود على السفر واتخاذ تدابير عزل لمواجهة هذه الجائحة حيث اغلقت اقتصاداتها بشكل كلي ما اثر بشكل كبير على جميع نواحي الحياة بما في ذلك اسواق الطاقة العالمية التي شهدت تراجعا حادا في الطلب ومن ثم تراجع في اسعار النفط والغاز.

وذكرت ان التأثير السلبي لـ«كورونا» امتد على كامل سلاسل توريد صناعة الطاقة حيث اعلنت عدد من شركات الطاقة العالمية الكبرى عزمها خفض الانتاج واعادة النظر فى خطط انفاقها الرأسمالي على المشروعات الجديدة على خلفية الانخفاض الحاد في الأرباح.

وأضافت ان الجائحة اجبرت العديد من شركات الطاقة الصغيرة على ايقاف اعمالها في ظل تفاقم ديونها موضحة ان الطلب العالمي على النفط تراجع خلال الربع الأول من 2020 وواصل انخفاضه بشكل قياسي بلغ نحو 10?8 ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني قبل ان يبدأ في التعافي مع بداية الربع الثالث من العام تزامنا مع تخفيف القيود المفروضة وبدء استئناف النشاط الاقتصادي في العديد من دول العالم.

وأفادت ان التوقعات الأولية لمنظمة «أوبك» تشير بشكل عام الى انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 9?1 ملايين برميل يوميا عام 2020 مقارنة بالعام السابق ليصل الى 90?6 مليون برميل يوميا مبينة ان هذا الانخفاض السنوي هو الأكبر على الاطلاق والأول منذ عام 2009.

وأشارت الى ان ذلك انعكس سلبا على اسعار النفط الخام العالمية ففي الأسواق الفورية تهاوى سعر سلة خامات اوبك خلال شهر ابريل 2020 لأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2002.

ولفتت الى انه في الأسواق الاجلة انخفضت عقود خام برنت لادنى مستوياتها منذ عام 2002 في حين تهاوت عقود خام «غرب تكساس» الى السالب وهو ادنى مستوى لها على الاطلاق. وأضافت انه جراء تلك المعطيات فقد توصلت دول «أوبك +» الى اتفاق تاريخي بشأن اجراء تخفيض لمستويات الانتاج وبشكل تدريجي بدأ من الأول من مايو 2020 بمقدار 9?7 ملايين برميل يوميا وينتهي في ابريل 2022 بمقدار 5?8 ملايين برميل يوميا.

