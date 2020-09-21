«أوبك+» يمكن أن تعقد اجتماعاً في أكتوبر لدعم النفط

مال وأعمال

مع بدء تطبيق هذا الاتفاق شهدت اسعار النفط الخام تحسنا نسبيا بدعم من تراجع المخاوف بشأن تخمة المعروض النفطي وتزامنا مع اجراء السعودية والكويت والامارات لتخفيضات انتاج اضافية وطوعية خلال شهر يونيو 2020 الى جانب الآمال بشأن تعافي الطلب.

وفي اطار منفصل قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ان مجموعة منتجي «اوبك+» يمكن ان تعقد اجتماعا استثنائيا في اكتوبر اذا تدهورت سوق النفط نتيجة ضعف الطلب وتزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وانخفض الخامان القياسيان في بداية الجلسة لكنهما ارتفعا بقوة هذا الأسبوع بعد ان تسبب الاعصار سالي في خفض انتاج النفط الأميركي وعرضت اوبك وحلفاؤها خطوات لمواجهة ضعف السوق.

وتوقع غولدمان ساكس ان يبلغ عجز السوق ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من العام، وأكد ان مستهدفه لبرنت سيبلغ 49 دولارا بحلول نهاية العام و65 دولارا بحلول الربع الثالث من 2021.

