«أسواق المال»: جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية

مال وأعمال

سعيا من هيئة أسواق المال لتحقيق رؤيتها المتصلة بالريادة في تطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، والتي تتقاطع مع متطلبات التوجهات التنموية الحكومية بالتحول الى مركز مالي اقليمي لاسيما على صعيد توفير بيئة استثمارية مواتية تمتلك مقومات جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين المحلية، فقد جعلت من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها أداتها الرئيسة لتحقيق مستهدفاتها على هذا الصعيد، وذلك من خلال نهج خاص قوامه «تبسيط اجراءات تقديم الخدمة» و«تعزيز كفاءة أدائها» في الوقت ذاته. فعلى صعيد تبسيط اجراءات العمل، قامت الهيئة خلال الأعوام القليلة الماضية باحداث تطورات وتغييرات جذرية في آلية تقديم خدماتها، وتبسيط اجراءات التعامل معها، وتعزيز كفاءة أدائها عبر اجراءات عدة، كاختصار الدورة المستندية المطلوبة لأداء مختلف مهامها (تشريعية/ تنظيمية/ رقابية)، اضافة الى الحد من المراسلات الورقية.

أما على صعيد «ميكنة الأعمال»، فقد حرصت «الهيئة» على انفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن ميكنة الأعمال وفق آلية تمكن من تيسير اجراءات العمل الداخلية، وتبسيط اجراءات التعامل معها خارجيا، وتعزيز ورفع كفاءة العمل في بيئة الكترونية تساعد في تحسين بيئة الأعمال بصورة عامة. وقد تمكنت من ايجاد بيئة العمل الالكترونية المطلوبة التي امتلكت مقومات السهولة والبساطة والدقة والمرونة والسرعة لانجاز مختلف المهام المنوطة بها، حيث تم في هذا الاطار استخدام برامج تقنية حديثة كبرنامج التراسل الالكتروني وغيره ما ساعد في تحديد تسلسل مراحل تنفيذ المهام الداخلية، اضافة الى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بكل منها، وكان اسهام «الهيئة» واضحا في التحسن النوعي الذي شهده ترتيب الكويت في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية (من المرتبة 97 من أصل 190 دولة في عام 2017 الى المرتبة 51 أواخر عام 2019 وفقا لتقرير مجموعة البنك الدولي).

إطلاق بوابة إلكترونية

كما اعتمدت «الهيئة» أدوات تقنية لتقديم تلك الخدمات لجمهور المعنيين بها، توجتها باطلاق بوابة الكترونية شكلت منصة جامعة لكل الخدمات الالكترونية التي تقدمها «الهيئة» للجهات المشمولة برقابتها، بدءا بالخدمات المتصلة بالمهام البريدية والمراسلات، وتقديم طلبات تتبع كتب اللائحة التنفيذية، والتأشير في سجل «الهيئة»، وصولا الى تقديم تقارير الحوكمة وخدمات قانونية وخدمات الادراج وأنشطة التراخيص والتسجيل بما في ذلك الخدمات المتصلة بالوظائف واجبة التسجيل. وبالمحصلة، فقد أحدثت تلك البوابة نقلة نوعية على صعيد تعزيز تواصل الهيئة مع المعنيين بخدماتها، وعلى صعيد تسريع الدورة المستندية حيث أتاحت امكانية تقديم طلبات الحصول على تلك الخدمات، ودفع الرسوم المترتبة عليها، وارفاق المستندات والوثائق المطلوبة دون الحاجة لمراجعة الهيئة بصفة شخصية تيسيرا لهم وتوفيرا لجهدهم ووقتهم. ويكفي الاشارة في هذا الصدد الى أن التحول لتأدية الخدمات الكترونيا قد ساعد على سبيل المثال في تقليص الفترة المطلوبة للبت في طلبات الترشيح للوظائف والمناصب واجبة التسجيل من ثلاثين يوم عمل الى فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام عمل لا أكثر.

ولانجاح توجه «الهيئة» للارتقاء بمستوى خدماتها، كان لابد لها من توفير بيئة داخلية مهيئة ومنظمة ومواتية تمتلك أدوات الوصول لتلك التوجهات، حيث تبنت هدفا رئيسيا في استراتيجيتها لتطوير بنائها المؤسسي وتنمية رأس مالها البشري، وتطوير بيئة عملها والوصول الى ادارة مثلى لمواردها البشرية والمالية، وتعزيز حوكمتها الداخلية، وادارة مخاطرها التشغيلية، وتطوير بيئتها التقنية، اضافة الى غرس الثقافة القانونية ومبادئ «الهيئة» الاستراتيجية لدى موظفيها.

