331 مليون دينار مكاسب السوق مع تزايد معدلات ضخ السيولة

مال وأعمال

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شهدت البورصة ارتفاعاً جماعياً في أولى جلساتها هذا الأسبوع مع تكاتف العوامل الايجابية التي تدفع المؤشرات للمحافظة على الارتفاعات وفي مقدمتها عودة أسعار النفط للارتفاع وظهور أنباء ايجابية حول علاج «كورونا» على الرغم من تزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وقال محللون ان أداء السوق العرضي مائل للصعود خلال جلسات الأسبوع الحالي مع استمرار تزايد معدلات ضخ السيولة بالأسهم وعمليات الشراء والتجميع على سهمي البورصة وشمال الزور واستمرار ابقاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركى على سعر الفائدة قريبة من الصفر ليستمر ضعف الدولار ما يفتح الباب للاقبال على الأوراق المالية .

وزادت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 331 مليون دينار وبنحو 1.05 في المئة من 31.62 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس الى 31.951 مليار دينار، وتم تداول 429.5 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 133 شركة عبر 14.2 ألف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 52.5 مليون دينار، لتتقلص السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 27.3 في المئة مقارنة مع جلسة الخميس التي بلغت فيها 72.3 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 3.6 في المئة.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08 في المئة وبنحو 65.2 نقطة ليستقر عند مستوى 6075.1، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 1.05 في المئة وبـ 57 نقطة ليستقر 5504.1، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 40.5 نقاط وبنسبة 0.9 في المئة ليستقر 4379.93 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» الذي انخفض بنحو 45 نقطة وبنسبة 1.03 في المئة ليستقر 4417.49 نقطة. وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 1.08 في المئة وبقيمة 255 مليون دينار من 23.508 مليار دينار الى 23.763 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 98.2 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 20 شركة عبر 5.8 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 35.5 مليون دينار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.93 في المئة وبقيمة 76 ملايين دينار لترتفع من 8.111 إلى 8.187 مليارات دينار، حيث تم تداول 331.3 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 113 شركة عبر 8.4 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 17 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة قطاع العقار بنمو نسبته 1.79 في المئة، بينما انخفضت 3 قطاعات بقيادة قطاع التكنولوجيا بهبوط بلغ 1.29 في المئة وجاء سهم «ثريا» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 20.9 في المئة، تلاه سهم «المستثمرون» بنسبة 15.7 في المئة، وسهم «أموال» بنسبة 9.8 في المئة.

أما القائمة الحمراء، فتصدرها سهم «بيان للاستثمار»، حيث انخفض سعر السهم عند الاقفال بنحو 7.38 في المئة، تلاه سهم «وربة للتأمين» بنسبة 3.85 في المئة، وسهم «وطنية الدولية القابضة» بنسبة 3.3 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.5 ملايين دينار ليرتفع السهم في الختام 1.87 في المئة، تلاه سهم «بنك الخليج» بـ4.4 ملايين دينار مرتفعاً بنسبة 3.69 في المئة فيما تصدر سهم «بنك الخليج» نشاط الكميات من خلال تداول 20.06 مليون سهم، تلاه سهم «أهلي متحد» بـ13.4 مليون سهم.

