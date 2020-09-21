سرعة إنجاز الأعمال

مال وأعمال

تقوم «الهيئة» بتطوير أدلة اجراءات أعمالها بأسلوب ممنهج ووفق أفضل الممارسات، كما يتم رصد أداء هذه الاجراءات من خلال مؤشرات أداء نوعية وكمية وذلك للوقوف على مدى كفاءة وفعالية اجراءات عمل الوحدات التنظيمية في تحقيق أهدافها، كما قامت بتنظيم صلاحيات الاعتماد النهائي لاجراءات عمل قطاعاتها والتفويض فيها من خلال اسناد وتفويض سلطة الاعتماد النهائي للمستويات الادارية المختصة بما يضمن سرعة انجاز أعمال الهيئة وكفاءة وفاعلية أداء اجراءاتها. و أخيرا، بالرغم من النجاحات المتحققة على صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمعنيين بأنشطة «الهيئة» والتي كانت نتاج تحسين بيئة عملها الداخلية، فان «الهيئة» لم تقف عند حدود ما تحقق حيث تبنت أخيراً توجهات استراتيجية عدة على هذا الصعيد.

