«البورصة» دعمت مبادرة فريق الغوص

مال وأعمال

شاركت شركة بورصة الكويت في جهود فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية للحفاظ على جون الكويت، والذي يعتبر احد أغنى البيئات البحرية وأكثرها تنوعا للحياة البحرية في العالم.

يعتبر جون الكويت مصدرا مهماً للمغذيات والرواسب للجزء العلوي من الخليج العربي، كما يدعم مهنة صيد السمك المزدهرة بأكثر من 500 طن متري من الزبيدي كل عام من أكثر من 80 قفصا شبكيا. هذا ويعد الجون أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد وأحد أكبر موائل الأسماك في العالم.

كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية واستراتيجية الاستدامة المؤسسية للشركة، تفخر شركة بورصة الكويت بالشراكة الاستراتيجية مع فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية لاحياء احد أكثر البيئات البحرية تنوعا في العالم.

كما تعاونت شركة بورصة الكويت مع فريق الغوص في العمل التطوعي خلال اليوم العالمي للتنظيف، وهي مبادرة برعاية الأمم المتحدة لتنظيف البحار والشواطئ حول العالم، بمشاركة أكثر من 180 دولة وأكثر من 21 مليون متطوع في نسخته لعام 2019.

خصص «قارب البورصة» ليكون القارب الحصري لجميع عمليات فريق الغوص الكويتي في جون الكويت، وهو مجهز بمعدات خاصة لازالة القوارب المحطمة وشبكات الصيد المهجورة وغيرها من الحطام البحري والملوثات، بالاضافة الى تثبيت وصيانة المراسي الصديقة للبيئة، ومراقبة الشعاب المرجانية، وتنظيف الشواطئ والجزر، وتوثيق الحياة البحرية.

وقال، رئيس ادارة التسويق والاتصال في شركة بورصة الكويت ناصر السنعوسي اننا «تفخر في شركة بورصة بدعم فريق الغوص في مبادراته وأنشطته العديدة للحفاظ على البيئة البحرية في جون الكويت، وبشراكة استراتيجية تنطلق من ايمان البورصة الراسخ تجاه دعم المشاريع التي تستهدف صالح الانسان والمجتمع، خاصة وأن جون الكويت يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وموردا قيما للكويت والخليج العربي».

وأضاف السنعوسي: «أود أن أؤكد التزام شركة بورصة الكويت بمسؤوليتها تجاه مجالات الاستدامة، وينعكس ذلك من خلال استراتيجية الشركة التي تقوم من خلالها بتوجيه التزامها نحو مجالات الوعي الاقتصادي والمساهمة الاجتماعية والبيئية بتبني ممارسات مؤثرة تتماشى مع حرصنا على زيادة الوعي وتقليل الضرر والحفاظ على البيئة».

من جهته قال نائب رئيس فريق الغوص وليد الشطي،: «يعد جون الكويت أحد أغنى النظم البيئية وأكثرها تنوعا في الخليج، ويلتزم فريق الغوص الكويتي بالحفاظ على الجون والكائنات البحرية التي تعيش في سواحله ومياهه».

وقد وضعت بورصة الكويت اســتراتيجية للاستدامة المؤسسية معتمدة على ثلاث ركائز تتم من خلال مواءمة وابتكار ودمج نهجها بما يتوافــق مع خلق قيمة مضافة لأصحاب المصالح على المدى الطويل اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا، وتضمن توافق جميع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة مع أهداف الاســتدامة.

