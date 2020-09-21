«الخليج»: حلول تمويلية للوكلاء المعتمدين لبيع السيارات

مال وأعمال

يحرص بنك الخليج على توفير جميع الخدمات المصرفية والتمويلية لعملائه في مختلف القطاعات. وأحد أهم القطاعات التي يعمل البنك على تمويلها هو قطاع السيارات، حيث يقدم بنك الخليج حلولًا تمويلية يستفيد منها العملاء الراغبون باقتناء سيارة، بالتعاون مع جميع وكلاء بيع السيارات فى الكويت.

قال مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في البنك، أحمد الأمير: «نولي في بنك الخليج أهمية كبرى لعملائنا، ونسعى لراحتهم من خلال تواجد موظفي البنك في معارض السيارات في الفترتين الصباحية والمسائية لخدمة جميع العملاء، ومساعدتهم من أجل اقتناء السيارة التي يحلمون بها بشروط ائتمانية ميسرة وخدمة مميزة ومكاتب تمنح الخصوصية للعميل لتعزيز تجربته المصرفية. كما نحرص على تقديم هذه الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، ومع تطبيق اجراءات الوقاية الصحية التي تعتمدها

? وتوصي بها وزارة الصحة فى الكويت».

أفضل الحلول التمويلية:

يقدم بنك الخليج قروض السيارات للجميع، سواء من عملاء البنك أو من عملاء بنوك أخرى، سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين، بشرط أن يكون الراتب 300 د.ك فأكثر.

? باقة خاصة لأبطال الصفوف الأولى:

وتزامنا الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، أطلق بنك الخليج باقة من العروض الجديدة لأبطال الصفوف الأمامية من المواطنين الذين في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا والحد منها. وفي ظل شراكته المتينة والمميزة مع وكلاء بيع السيارات، يقدم بنك الخليج هذه العروض لأول مرة لعملاء بنك الخليج والبنوك الأخرى.

خدمة في معارض السيارات، طوال اليوم:

ويمكن للعملاء التعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بباقة الصفوف الأولى، والعروض الأخرى وشروطها وأحكامها من خلال موظفي المبيعات المباشرة لبنك الخليج المتواجدين على فترتين صباحية ومسائية، في أكثر من 40 معرضًا للسيارات الجديدة والمعتمدة.

? تقديم سهل:

يحرص بنك الخليج على تسهيل المعاملات المصرفية للعملاء، ويولي اهتمامًا كبيرًا لرفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها البنك. ومن هذا المنطلق، سهّل بنك الخليج عملية تقديم طلب قرض سيارة من خلال الموقع والتطبيق الالكتروني للبنك، اضافة الى زيارة أي فرع من فروع بنك الخليج المنتشرة حول الكويت.

