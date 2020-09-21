«UBS»: أسواق الخليج ستتأثر بالانتخابات الأميركية

مال وأعمال

أصدر مكتب الاستثمار لدى UBS لادارة الثروات، تقريرا حول مدى تأثير انتخابات الرئاسة الأميركية على الأسواق الناشئة ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب التقرير، الذي تلقت «العربية.نت» نسخة منه، يولي المستثمرون اهتماماً بالانتخابات الرئاسية الأميركية أكثر من أي استحقاقات مماثلة أخرى.

ويؤكد هذا الاهتمام، ضرورة البحث والاستفادة من دروس الانتخابات السابقة وتأثيراتها على الاقتصادات الناشئة.

وتتمثل احدى هذه الدروس في التحركات القوية لأسعار أصول الأسواق الناشئة، وانْ كانت لمدة قصيرة، في يوم الانتخابات.

كما لا يمكن تجاهل الأهمية التي تنطوي عليها نتيجة هذه الانتخابات، حيث تُبدي أصول الأسواق الناشئة أداءً أفضل خلال الفترات التي تكون فيها الحكومة الأميركية موحدة، وتلك التي تشهد استلام رئيسٍ من الحزب الديموقراطي للحكم في البيت الأبيض.

وبحسب UBS، تُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من المناطق الأكثر تأثراً بنتائج الانتخابات.

وبالرغم من تراجع معدلات اعتماد الولايات المتحدة على واردات الطاقة، تستأثر سياسات الطاقة في السعودية والامارات وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية كبيرة على المستوى العالمي نظراً لتأثيرها على الأسعار العالمية للطاقة.

