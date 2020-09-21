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مال وأعمال

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«الأوروبي» يضغط على شركات التكنولوجيا


يدرس الاتحاد الأوروبي تشديد القوانين ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يبدو أنه مرحلة جديدة من الصراع مع شركات مثل «أمازون» و«فيسبوك» حول الممارسات الاحتكارية وسرية بيانات المستخدمين. وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تيري بريتون لصحيفة «فايننشال تايمز» ان القوانين الجديدة التي يدرسها الاتحاد تتضمن اجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على بيع عملياتها الأوروبية، اذا هددت مصالح العملاء والشركات الصغيرة. وقد يصل الأمر الى منع هذه الشركات من العمل كليا داخل الاتحاد الأوروبي. ضمن الاجراءات الاوروبية لمكافحة الاحتكار.


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