«Ooredoo» في ضيافة «النهار»

مال وأعمال

زار، أمس، وفد من شركة Ooredoo الكويت للاتصالات، «جريدة النهار»، واجتمع مع رئيس التحرير الأستاذ عماد بوخمسين، وضم وفد «Ooredoo» الرئيس التنفيذي في الشركة عبد العزيز البابطين، ومدير ادارة أول - ادارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب، ومدير أول العلاقات العامة والاتصالات الداخلية فاطمة دشتي.

منصات التعاون

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس تحرير جريدة «النهار» الأستاذ عماد بوخمسين بالوفد الزائر، قائلاً «نرحب بالشركة وندعم كل ما من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وأضاف بوخمسين، أن «النهار» تفتح منصاتها للتعاون البناء مع الشركات المتميزة.

وأكد بوخمسين استعداد «النهار» الكبير للتعاون مع Ooredoo، بما يساهم في تطوير الحلول التقنية.

تعزيز الشراكة

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة عبد العزيز البابطين، وهو أول رئيس تنفيذي كويتي في تاريخ الشركة، خلال الزيارة، اهتمام Ooredoo بالتواصل مع المؤسسات الاعلامية، وتعزيز الشراكة والتوعية بأهمية التعاون الكبير لتحقيق قفزات تقنية في وسائل التواصل للصحف والمؤسسات الاعلامية.

وشدّد البابطين على وضع امكانات Ooredoo الكبيرة تحت تصرف وسائل الاعلام، معرباً عن ثقته بقدرة خدمات وحلول الشركة على تحقيق النتائج المرجوة، وزيادة النجاحات المحققة في هذا المجال.

وأضاف البابطين «نعين ونعاون» ونتطلع لتعزيز العلاقات».

حضر اللقاء مدير التحرير الزميل الأستاذ حسين الفضلي، وكبير المستشارين الماليين بمجموعة بوخمسين احمد الصدر، والرئيس التنفيذي لشركة التقنيات العربية عادل حسونة.

