«سبائك»: الذهب صعد إلى 1950 دولاراً مع قرار الفيدرالي الإبقاء على الفائدة

مال وأعمال

ذكرت شركة سبائك الكويت في تقريرها الاسبوعي ان الذهب انهى تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 1950 دولاراً محافظا على مكاسبه رغم العواصف التي قادها الفيدرالي الاميركي لدعم الدولار على حساب الذهب ولكن انهى الذهب اسبوعه قريبا من مستوى الافتتاح مدعوما بارتفاع الطلب على المعدن الاصفر نهاية الاسبوع وخصوصا يوم الجمعة وبدا واضحا ان نهاية مرحلة التداول الافقي لاونصة الذهب التي استمرت اكثر من ثلاثة اسابيع سوف تنتهي بكسر المقاومة والاتجاه الى حاجز 2000 دولار وليس الهبوط تحت الدعم والاتجاه الى 1900 دولار.

كانت التداولات منخفضة من بداية الاسبوع وبدا واضحا ان الجميع في انتظار اجتماع الفيدرالى وقرار تأجيل الشراء والبيع لبعد قرار الفيدرالي لاسعار الفائدة ستكون الاستراتيجية المفضلة لمعظم المستثمرين ولكن الانتظار لم يجد كثيرا لان الفيدرالى لم يحمل للاسواق اى مستجدات بل صدر قرار الابقاء على الفائدة كما كانت التوقعات ترجحه بنسبه 90% وعادت الاسواق الى سابق عهدها فى اخر اسبوعين ما بين التفاؤل والتشاؤم حول انتعاش الاسواق وعودة شهية المخاطرة وكانت المعادن الثمينة هى المستفيدة من حالة عدم اليقين حيث ارتفعت اونصة الذهب يوم الجمعة الى 1956 دولاراً بارتفاع 23 دولاراً عن ادنى مستوى لامسته يوم الخميس وظهرت طلبات الشراء بقوة مع هبوط الاونصة دون مستوى 1940 دولاراً.

الفضة ظهرت مصاحبة للذهب ولكن بحدة اعلى نفس ما تعودنا عليه في الاسابيع السابقة وانحصر نطاق الفضة بين 26.50 دولاراً ومستوى 27.50 دولاراً تحت سيطرة التداولات الالكترونية من جانب وقرار الفيدرالي الاميركي من جانب اخر حيث اندفعت اونصة الفضة من بداية الاسبوع نحو الصعود حتى لامست مستوى 27.65 دولاراً يوم الثلاثاء وعادت للهبوط بعد قرار الفيدرالي يوم الاربعاء مع عمليات جني الارباح لتلامس 26.46 دولاراً يوم الخميس ومع نهاية الاسبوع صعدت الفضة لتغلق الاونصة على 27.06 دولاراً في بورصة نيوميكس نيويورك.

السوق المحلي منتعشا من بداية الاسبوع وظهر الاقبال على الشراء وكان للسبائك والذهب الخام النصيب الاكبر لان الكل يرغب في شراء الذهب للتحوط والاستثمار وليس للزينة وبلغ سعر الذهب عيار 24 للجرام 19.300 ديناراً وحققت الليرة الرشادية سعر 131 ديناراً.

الاقبال على المشغولات الذهبية كان افضل من الاسابيع الماضية وزاد الاقبال على القطع الخفيفة والصغيرة مثل الخواتم والانسيالات والاساور وانخفض الطلب على الاطقم والشبكات لبدء نهاية موسم الصيف والاعراس وبلغ الجرام عيار 21 مبلغ 16.900 ديناراً وعيار 18 مبلغ 14.490 ديناراً للجرام وجرام 22 سعره 17.715 ديناراً.

