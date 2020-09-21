زيادة الحيازات من المعدن الأصفر

مال وأعمال

تنقسم الاسواق العالمية حالية الى قسمين الاول يعتقد ان ازمة «كورونا» على وشك الانتهاء لوجود اكثر من جهة بدأت في التجارب السريرية ونسبة نجاح الحصول على امصال «لكوفيد- 19» مرتفعة ولهذا تميل التوقعات الى اتجاه الذهب الى الهبوط نظرا لانخفاض الطلب عليه كملاذ آمن.

والقسم الاخر يميل الى ضرورة زيادة الحيازة من الذهب والتوقعات بصعود الاونصة فوق 2000 دولار اصبحت قريبة نظرا لعودة اكثر من دولة اوروبية الى المربع الاول من حالة «كورونا» وفرض الحظر والاقفال سيسطر على الاجواء.

الشاهد ان في كل الاحتمالات تصب في صالح الذهب لان التمسك بالذهب وحيازته سيكون الطابع العام للافراد والمستثمرين قبل الشركات والصناديق الاستثمارية ومهما صحح الذهب فمازالت التوقعات تنتظر مستوى 2000 دولار و2300 دولار للاونصة وقد تتحقق هذه الارتفاعات مع الانتخابات الاميركية في نوفمبر القادم او بعدها.

