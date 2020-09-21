«زين» شاركت في أكبر حملة وطنية لتنظيف الكويت

مال وأعمال

أعلنت زين عن مشاركتها في حملة «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها» بتنظيم مُبادرة النُوّير، والتي أتت بالتزامن مع اليوم العالمي للتنظيف الذي وافق يوم السبت الماضي بمُشاركة نحو 5 آلاف متطوع، وتُعتبر أكبر حملة تنظيف وطنية تطوعية بتاريخ الكويت، وذلك بمُشاركة الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان وعدد كبير من المسؤولين من القطاعين العام والخاص والدبلوماسيين ومسؤولي المُنظّمات الدولية، بالإضافة إلى آليات الجيش وفرق وزارتي الصحة والبلدية والهيئة العامة للبيئة. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُشاركتها في هذه الحملة الوطنية الأكبر من نوعها أتت امتداداً لشراكتها المُمتدة على مدى السنوات السابقة مع مُبادرة النُوّير غير الربحية الهادفة لإحداث التغيير السلوكي والاجتماعي الإيجابي في الكويت، وذلك تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على دعم مثل هذه المُبادرات الإبداعية التي تتفوق في التفرد عن غيرها من خلال العمل الجاد والإنجاز، وخاصةً تلك التي تُسهم في نقل صورة حضارية عن المجتمع الكويتي.

وبينت زين أن حملة «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها»، والتي نظّمتها مُبادرة النُوّير بالتزامن مع اليوم العالمي للتنظيف، هدفت بشكل رئيسي إلى تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة وتنظيفها لدى المجتمع الكويتي، حيث شهدت مُشاركة نحو 5000 مُتطوع ومُشارك، من ضمنهم عدد كبير من الوزراء ووكلاء الوزراء وقيادات الدولة ومسؤولي المنظمات الدولية والسفراء وغيرهم، بالإضافة إلى آليات الجيش وفرق وزارتي الصحة والبلدية والهيئة العامة للبيئة، وغطت الحملة مساحة جغرافية كبيرة ومتنوعة شملت شاطئ الخويسات بمنطقة الجهراء، وشهدت مستويات عالية من التنظيم وتطبيق الإجراءات الوقائية الرسمية لحماية المُشاركين من كو?يد-19.

وأضافت الشركة أن شراكتها المُمتدة مع مُبادرة النُوّير، وهي المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى نشر وتعزيز الإيجابية والسلوك الإيجابي في المجتمع الكويتي عن طريق تنظيم الفعاليات والأنشطة الهادفة على مدار العام، تأتي لتؤكد على اهتمامها البالغ بأهمية دعم مثل هذه المُبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الإيجابية ونشر القيم الحميدة بين أطياف المجتمع كافة.

