«الوطني - مصر» أطلق بطاقة «ميزة»

مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني – مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى ( EBC )، ويتضمن الاتفاق إطلاق البنك بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدماً للمرتبات.وقد قام بتوقيع البروتوكول من جانب البنك عمرو الألفى رئيس قطاعات الأعمال ومن جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى أحمد ربيع المدير التنفيذي للشركة.

و قال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك «يمثل إطلاق بطاقة ميزة استمراراً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز باقة المنتجات المصرفية ودعم سعيه نحو تطوير ما يقدمه من خدمات مصرفية رقمية ومدفوعات إلكترونية متنوعة وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري فى هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء والتجار فى المنظومة المصرفية للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود و الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي كأحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030».

من جانبه قال عمرو الألفي «تمثل بطاقة ميزة حلقة جديدة في سلسلة الخدمات الرقمية المتطورة للبنك، والتي نهدف من إطلاقها إلى تلبية احتياجات جميع شرائح عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء ومن أبرز ما أطلقناه مؤخراً «خدمة NBK أون لاين للشركات» والتي حصلنا أخيراً على موافقة البنك المركزي المصري على إطلاقها وكذلك خدمة «الوطني عبر الإنترنت - «Online Banking، والتي تتيح للأفراد والشركات إنجاز الكثير من معاملاتهم المصرفية وإدارة أنشطتهم التجارية بطريقة سهلة وآمنة دون الحاجة لزيارة الفرع .

وأكد الألفي حرص قطاع التجزئة المصرفية بالبنك على التوسع في قروض الأفراد والتمويل العقاري حيث انعكست تلك الجهود على تحقيق طفرة بنمو القطاع بشكل كبير خلال الفترة الماضية بنحو 50% ليمثل نحو 20% من إجمالي محفظة البنك، وذلك في ظل سعي البنك إلى مواصلة إنتشاره الجغرافي بزيادة عدد الفروع من ناحية، وتطوير شبكة الفروع القائمة من ناحية آخرى.

و قالت سلمى أبوحسين رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، «تعد البطاقة الجديدة إضافة لمنتجاتنا الرقمية وخطوة في طريق دعم خدماتنا الإلكترونية والرقمية، كما تمكنا اليوم بإطلاقنا للبطاقة، من أن نصبح أحد البنوك الرئيسة في مصر التي تقدم بطاقة دفع ذكية تحمل شعار شبكة الدفع الإلكتروني الوطنية «ميزة» والتى يتم استخدامها من جانب الشركات لأغراض صرف رواتب العاملين بها.

وأكدت أبوحسين على أن «ميزة» تتيح لمستخدميها القيام بجميع عمليات الشراء والسحب النقدي من خلال ماكينات الصرف الآلي وسداد فواتير الخدمات الحكومية المختلفة ما يقلص المعاملات النقدية إلى الحد الأدنى ، وعلى خلاف بطاقات الخصم المباشر الآخرى فإن بطاقة «ميزة» لا ترتبط بحساب مصرفي، كما تتميز بمرونة كبيرة في إعادة شحن الأرصدة من خلال شركات الرواتب المختلفة.

