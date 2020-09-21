مشاركة مميزة لمتطوعي «بوبيان»

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شارك بنك بوبيان الكويت والعالم أكبرحملة تنظيف بمناسبة (اليوم العالمي للتنظيف) World Cleanup Day والتى تولت تنظيمها لأول مرة في الكويت مبادرة النوير التطوعية وشارك فيها الالاف.

وتطوع أكثر من 150 من موظفي البنك في الحملة التى شارك فيها آلاف الكويتيين والمقيمين وتم من خلال تنظيف جزء كبير من منطقة الخويسات بشقيها البري والبحري حيث تم رفع مئات الاطنان من المخلفات والنفايات بدعم من جميع أجهزة الدولة. وترأس فريق بوبيان التطوعي كل من نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري ومدير عام البنك وليد الياقوت حيث ضم الفريق موظفي بنك بوبيان وشركة بوبيان تكافل. وقال مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت «جاءت مشاركة بنك بوبيان في اليوم العالمي للتنظيف انطلاقاً من حرصنا على دعم المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمي الوعي بذلك». من جهتها قالت مؤسسة مبادرة النوير التطوعية الشيخة انتصار سالم العلي الصباح انه وتحت مظلة شركة النوير الكويتية المنظمة لهذا الحدث شارك آلاف المتطوعين في تنظيف جزء كبير من منطقة الخويسات بهدف زيادة الوعي وتحقيق تغيير ننشده جميعًا في السلوكيات لهدف أسمى... كويت نظيفة وصحية. ووجهت الشيخة انتصار الصباح الشكر لأسرة بنك بوبيان وعلى رأسهم عادل الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك لمساهمتهم السخية في دعم الفعالية ومشاركة عدد كبير من موظفي البنك كمتطوعين في المبادرة.

