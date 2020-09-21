«الفيدرالي» يتوقع تجميد الفائدة حتى 2023

مال وأعمال

اشار بنك الكويت الوطني الى ان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقع «الحفاظ على موقف السياسة النقدية التيسيرية»، فمن المرجح الابقاء على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة. حيث سيتم تأجيل أي تدابير من شأنها تشديد السياسات النقدية حتى تستعيد الولايات المتحدة الحد الأقصى من معدلات التوظيف ووصول معدل التضخم إلى 2%، كما سيواصل البنك المركزي شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ولم تحظ تلك التوجهات على موافقة بالإجماع، حيث سجل اثنان من أصل تسعة من واضعي السياسات اعتراضهما.

وكشفت خارطة النقاط توقع 13 من أصل 17 من الاعضاء تجميد أسعار الفائدة حتى العام 2023، في حين يرى أحد الأعضاء إمكانية ارتفاعها في العام 2022 ويرى ثلاثة آخرون ارتفاع المعدلات عن مستوى الصفر في العام 2023.

ولا يتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن يتجاوز التضخم المستوى المستهدف حتى العام 2023، حيث شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الحاجة إلى تقديم الدعم المالي لتجنب مخاطر الهبوط. وبعد المكاسب المفاجئة التي شهدتها بيانات التوظيف في شهري مايو ويونيو، يبدو أن سوق العمل بدأ يفقد زخمه.

وتباطأت وتيرة نمو فرص العمل في أغسطس، وظلت طلبات إعانة البطالة عند مستويات عالية، حيث تشمل حالياً 29.6 مليون فرد. وتعكس تلك التقارير بوادر مقلقة لسوق العمل المتعثر، خاصة في ظل ارتفاع مستويات الإصابة بفيروس «كوفيد-19». وقد يؤدي هذا الواقع إلى تزايد الضغوط على البيت الأبيض والكونغرس لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن التوصل إلى حزمة مالية أخرى.

لم ينجح مؤشر الدولار في التعافي من خسائره السابقة، حيث تراجع بشدة مقابل الين الياباني على وجه الخصوص. من جهة أخرى، تمكن الجنيه الاسترليني، الذي كان قد انخفض سابقاً إلى 1.2761 من التعافي هامشياً على خلفية أخبار انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.29. وفي وول ستريت، يواصل قطاع التكنولوجيا دعم أداء سوق الأسهم. وحتى مع اعتبار الخسائر التي شهدناها على مدار الأسبوعين الماضيين، ما يزال مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي يتداولان بالقرب من أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

