loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أسعار النفط تتعافى هامشياً


أشار التقرير الى ان مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 4.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي وصولاً إلى 496 مليون برميل. ويعتبر مستوى المخزون أعلى بنسبة 14% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. وكانت منظمة الأوبك ومنتجون آخرون قاموا بخفض معدلات الإنتاج بواقع 7.7 ملايين برميل يوميا وأكدت «الأوبك» على قيامها باتخاذ إجراءات ضد الأعضاء غير الممتثلين. وارتفع سعر مزيج خام برنت بنحو 8.5% الأسبوع الماضي، معوضاً بعض خسائره بعد تراجعه بنسبة 13% خلال الأسبوعين الماضيين. ومنذ بداية العام حتى تاريخه، تراجعت الأسعار بنسبة 35% تقريباً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة