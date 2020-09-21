أسعار النفط تتعافى هامشياً

مال وأعمال

أشار التقرير الى ان مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 4.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي وصولاً إلى 496 مليون برميل. ويعتبر مستوى المخزون أعلى بنسبة 14% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. وكانت منظمة الأوبك ومنتجون آخرون قاموا بخفض معدلات الإنتاج بواقع 7.7 ملايين برميل يوميا وأكدت «الأوبك» على قيامها باتخاذ إجراءات ضد الأعضاء غير الممتثلين. وارتفع سعر مزيج خام برنت بنحو 8.5% الأسبوع الماضي، معوضاً بعض خسائره بعد تراجعه بنسبة 13% خلال الأسبوعين الماضيين. ومنذ بداية العام حتى تاريخه، تراجعت الأسعار بنسبة 35% تقريباً.

