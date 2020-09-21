يوسف: أحمد زاهر سيبهركم بـ «حربي الكومي»

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أشاد أيمن يوسف، منتج فيلم «زنزانة 7»، بالأداء الفني للفنان أحمد زاهر، وتألقه في الفترة الأخيرة، قائلًا: «زاهر كان اكتشافاً بالنسبة لي على المستوى الشخصي في الفيلم ده فنياً وإنسانياً». وكتب «يوسف» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحمد زاهر مركز في أدق التفاصيل وماسك أبعاد الشخصية اللي بيلعبها بشكل مدهش.. فاجأ جمهور الدراما بشخصية فتحي في مسلسل البرنس وسيبهركم بشخصية حربي الكومي في زنزانة 7».

وقررت الجهة المنتجة لفيلم «زنزانة 7» للمخرج إبرام نشأت طرحه بدور العرض السينمائي، وانطلق عرضه بعدد من البلدان العربية.

